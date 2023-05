La Dea bendata torna a baciare Roma: vinti 100mila euro con il 10eLotto

Roma torna ad essere protagonista di una vincita considerevole. Se qualche giorno fa grazie a un gratta e Vinci fortunato sono stati assegnati ben 5 milioni di euro in zona Talenti, stavolta grazie al 10elotto la cifra che si è aggiudicato un fortunato giocatore romano ammonta a 100mila euro.

L’estrazione di ieri ha distribuito 25 milioni di vincita

Il Lazio è protagonista del 10eLotto. Nell’ultima estrazione, come riporta Agipronews, sono state centrate vincite complessive per 150 mila euro. La più alta di giornata arriva da Roma grazie a un 9 Oro da 100 mila euro a cui si aggiungono i 30 mila euro vinti a Bassano Romano, in provincia di Viterbo, e l’8 Doppio Oro da 20 mila euro messo a segno a Ventotene, in provincia di Latina. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 25 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,3 miliardi in questo 2023.

Solo qualche mese fa, sempre a Roma, grazie a un 5 fortunato la dea bendata ha fatto vincere oltre 53mila euro a un altro giocatore del Superenalotto. Ora al vincitore dei 100mila euro non resta che riscuotere la vincita. Ma come si fa a entrare in possesso della somma vinta con il 10eLotto?

Qual è la procedura di riscossione delle vincite al 10eLotto

Quando la vincita è superiore ai 10.500 euro è necessario inoltrare richiesta di riscossione vincite online 10eLotto presso una qualsiasi filiale intesa Sanpaolo o presso l’Ufficio Premi IGT Lottery spa in via Campo Boario a Roma. È, ovviamente, necessario essere in possesso del codice univoco della giocata vincente, del documento di identità valido, del codice fiscale del titolare del conto gioco, perché solo quest’ultimo può fare richiesta di riscossione della somma. Se la somma è superiore ai 10.500 euro allora occorre aspettare che la Commissione dell’Agezia delle Dogane e dei Monopoli si riunisca per validare la vincita. Un iter che avverrà entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta di riscossione.