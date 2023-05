Lavori alla stazione Tiburtina: ecco quando e cosa cambia per i treni

Lavori di manutenzione straordinaria sono previsti alla Stazione Tiburtina. Interventi per i quali sono previsti disagi sia nel fine settimana di oggi, 13 maggio e domani, domenica 14 maggio, sia per il prossimo weekend, quello del 20 e 21 maggio. Il piano dei lavori che prevede l’ammodernamento dello scalo ferroviario capitolino comporterà, inevitabilmente delle conseguenze sul traffico ferroviario.

Annunciati cambi di orari e ritardi

È stata Trenitalia ad annunciare modifiche dei treni Regionali, Intercity e ad Alta velocità, ma non si escludono neanche ritardi a causa del cantiere allestito per consentire la realizzazione dell’opera prevista, ossia rinnovo di rotaie, traverse e del pietrisco posizionato sui binari. Attività svolte da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) per il potenziamento infrastrutturale nel nodo di Roma. Lo svolgimento dei lavori coinvolgeranno 30 tecnici RFI e 60 dell’impresa appaltatrice.

Treni ad Alta Velocità, Intercity e Regionali: ritardi e cancellazioni

In particolare, per alcuni treni Alta Velocità e Intercity ci saranno alcune variazioni di orario, di fermata o cancellazioni. Anche i Regionali di Trenitalia subiranno variazioni, limitazioni di percorso, cancellazioni oppure sostituzioni con bus. È possibile consultare le informazioni sulle modifiche alla circolazione dei treni su sito di Trenitalia, ma le tratte interessate da eventuali disservizi saranno: Roma – Chiusi\Firenze; Roma – Terni\Foligno\Ancona; Roma – Perugia\Terontola; Roma – Avezzano\Pescara; Roma – Bracciano\Viterbo;Roma – Cassino; Roma – Napoli; Orte – Fiumicino Aeroporto. Inoltre il giorno 15 maggio, sarà cancellato anche il treno regionale 20391 tra Orte e Civita Castellana.

Autobus sostitutivi

Sono previsti anche autobus sostitutivi per cercare di limitare il più possibile i disagi dei viaggiatori. Si tratterà di mezzi pubblici che sosteranno davanti agli scali ferroviari, fatta eccezione per: Roma Termini: Piazza dei Cinquecento presso fermata bus linea; Roma Nomentana Fermata Cotral su Piazza Addis Abeba; Fidene Fermata ATAC alt. Stazione FS; Settebagni – Fermata ATAC/COTRAL su Via Salaria alt. Bivio stazione FS; Monterotondo – Via Martiri di via Fani – Fermata Cotral Piana Bella Montelibretti SP 35d parcheggio stazione FS; Stimigliano – Fermata Cotral su Via Lambruschina alt. Bivio stazione FS; Gallese in Teverina – Fermata COTRAL su S.P. 150 alt. Bivio stazione FS; Roma Tiburtina: i bus effettuano fermata presso il Piazzale Spadolini ad eccezione del BUS RM96Z nel Piazzale della stazione Tiburtina – ingresso stazione.