Lazio-Napoli domani 3 settembre all’Olimpico: strade chiuse, bus deviati, attenzione alle indicazioni

Si svolgerà domani sera, sabato 3 settembre 2022, il big match di Serie A tra Lazio e Napoli in programma allo Stadio Olimpico di Roma. Come di consueto è stato diramato il piano della viabilità con le modifiche e le indicazioni per tifosi e non. Fischio di inizio previsto per le 20.45.

Strade chiuse e divieti per Lazio Napoli

Innanzitutto è stato previsto il consueto piano dei trasporti con l’istituzione di divieti per la sosta nelle strade intorno al Foro Italico già diverse ore prima della partita. In tal senso le Autorità invitano a prestare attenzione alla segnaletica predisposta in loco. Per i tifosi della Lazio con il biglietto per la gara, ci sono aree di parcheggio dedicate nelle zone di piazzale Clodio e viale della XVII Olimpiade.

Chiusure al traffico

Possibili chiusure al traffico nella zona nelle fasi di afflusso e deflusso dei tifosi. Per questa partita, divieto di sosta e possibili temporanee chiusure, anche sul lungotevere della Vittoria, nel tratto tra piazzale Maresciallo Giardino e piazza del Fante.

Come raggiungere lo Stadio Olimpico

L’area del Foro Italico è servita dal tram 2 (che viaggia tra piazzale Flaminio/stazione Flaminio metro A e piazza Mancini) e da 14 linee di bus in arrivo da diversi quadranti cittadini: 23, 31, 32, 61, 69, 70, 200, 201, 226, 280, 301, 446, 490 e 495, 628, 910 e 911.

Di notte invece, la zona è raggiunta dalle linee n200 e n201. La zona di viale Tiziano/viale De Coubertin/Villaggio Olimpico è servita dalle linee n3D e n3S. Per quanto riguarda le metropolitane, le ultime corse il sabato (e il venerdì) sono all’1,30 di notte (anche sulla metro A, dove i lavori in corso in programma la sera dopo le 21, il venerdì e il sabato sono sospesi).

Concluso il servizio metro, sugli stessi percorsi ci sono le linee di bus notturne nMA (per la metro A), nMB (per la B), nMB1 (per la B1) e nMC (per la metro C). Qui la mappa della rete notturna bus generale. Da ricordare anche che quindici linee diurne (38, 44, 61, 86, 170, 246, 301, 314, 404, 444, 451, 664, 881, 916 e 980) sono attive tutte le notti sino alle 2.00.