Madonna di Trevignano, il Vescovo: ‘Non partecipate agli incontri’

Si attende il pronunciamento della Commissione, incaricata più di un mese fa, di fare chiarezza sul caso della Madonna di Trevignano che sta tenendo con il fiato sospeso fedeli, istituzioni ecclesiastiche e anche media. La statua della Vergine che piange sangue e le apparizioni della Madonna alla veggente Gisella Cardia, ogni 3 del mese. Mentre si aspetta il responso delle indagini in corso, coloro che al miracolo hanno creduto non sanno bene come comportarsi.

La Commissione incaricata di sciogliere i dubbi

Per chiarire qual è l’atteggiamento giusto da tenere mentre si attende di sciogliere i dubbi circa la veridicità degli episodi soprannaturali, è il Vescovo di Civita Castellana, monsignor Marco Salvi a suggerire quale comportamento tenere. ‘Si sconsiglia di partecipare’ ai raduni di Trevignano, dice il religioso. Insomma le perplessità in merito restano tante, troppe, per non cercare di salvaguardare i fedeli invitandoli a evitare di partecipare agli incontri con la sensitiva.

Il Vescovo sconsiglia di partecipare agli eventi

Intanto, il Vescovo ha reso noto che la Commissione è ancora al lavoro per raccogliere tutti gli elementi utili al fine di arrivare a un giudizio definitivo. ‘Tale indagine – scrive monsignor Salvi in una nota ufficiale – richiede tempi adeguati. Ora, in attesa di tale giudizio, in base ai primi orientamenti a cui è giunta la commissione, tenendo conto della prudenza secolare della chiesa in casi come questo, si sconsiglia ai fedeli di partecipare a tali eventi, fino a un pronunciamento definitivo da parte della preposta autorità’.

Il fenomeno iniziato nel 2016

In effetti dal 2016, da quando c’è stata la prima apparizione, dopo il viaggio a Medjugorje della Cardia, e dopo la notizia che la statuina di legno della Madonna lacrimerebbe sangue, a Trevignano sono accorsi un gran numero di fedeli in cerca di conferme, ma anche di miracoli. Un fatto sul quale la Chiesa invita alla prudenza.