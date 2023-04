Manifestazioni 25 aprile 2023 in Italia: ecco dove, quando e a che ora

Il 25 aprile è una giornata molto sentita per gli italiani, nasce per commemorare la Liberazione dell’Italia dal nazifascismo, la fine dell’occupazione nazista e la definitiva caduta del regime fascista. Per questa ricorrenza sono tanti gli eventi che vengono programmati in tutta la Penisola: cortei, ma soprattutto testimonianze di quello che i cittadini sono stati costretti a vivere in un periodo buio della storia della Nazione.

Il corteo a Roma in occasione della Festa della Liberazione

Tra le tante iniziative in programma nella giornata di domani, martedì 25 aprile, andiamo a scoprire quali sono gli appuntamenti principali che vengono organizzati per celebrare la ricorrenza. I partecipanti al corteo che si terrà a Roma, si incontreranno alle 10 in Largo Benedetto Bompiani per dare il via al corteo che attraverserà: Tor Marancia, Garbatella e Ostiense e arriverà a Porta San Paolo. Sono anche altre le iniziative programmate, in particolare a Garbatella, dove per l’occasione si è svolta una tre giorni di eventi che si chiude proprio nella giornata di domani.

Le iniziative programmate a Milano e nelle altre città italiane

Anche Milano avrà il suo corteo, con raduno dei partecipanti alle 14 in corso Venezia, per proseguire attraverso San Babila, Matteotti, Meda, Catena, Mattioli, Case Rotta, Scala, Santa Margherita e Mengoni con arrivo in Duomo. Ma a parte le città principali, si tratta di una data estremamente sentita in tutte le città italiane, dove verranno organizzate: manifestazioni, incontri, dibattiti, cortei.

Andiamo a scoprire quali sono le iniziative in programma: A Napoli – piazza Garibaldi, il corteo dalle ore 10; a Bologna – piazza dell’Unità, il corteo dalle ore 10; a Brescia – corteo antifascista verso piazza della Loggia dalle 16:30; a Reggio Emilia – corte da corso Garibaldi a piazza Martiri del 7 luglio dalle ore 11; a Genova – raduno in piazza della Vittoria per coreo alle ore 10:30; a Modena – corteo dal duomo alle ore 10:00; a Torino – dalla caserma di via Asti, passeggiata letteraria, ore 14:30.