Manifestazioni Roma 11 febbraio: corteo per il ricordo delle Foibe, Carnevale e Serie A all’Olimpico

Manifestazioni Roma sabato 11 febbraio 2023, strade chiuse e bus deviati nel weekend. Agenda fitta quella di domani nella Capitale che sarà interessata da diversi eventi tra cui la manifestazione di Casapound e alcuni aventi per il Carnevale. Non ultima la sfida dello Stadio Olimpico in serata tra Lazio e Atalanta. Profonde le modifiche pertanto alla viabilità soprattutto per ciò che riguarda il trasporto pubblico.

Corteo di Casapound per le foibe sabato 11 febbraio 2023 a Roma

Domani 11 febbraio 2023 scenderà in strada il movimento Casapound. Dalle 16.30 alle 19.00 un corteo da via Laurentina, angolo piazza Giulio Douhet, raggiungerà piazza Giuliani e Dalmati, percorrendo viale Oscar Sinigaglia. La manifestazione è indetta per il Giorno del Ricordo che commemora l’eccidio delle foibe. All’iniziativa è prevista la partecipazione di 100 persone.

Eventi Carnevale 2023 a Roma 11 febbraio

Nel weekend ci saranno anche alcuni eventi per il Carnevale. Dalle 13.30 alle 18.00, un corteo carnevalesco da via Cogliate raggiungerà piazza Sabbioneta (tra Ottavia e Mazzalupetta). Deviata la linea 904. I bus provenienti dal capolinea Circonvallazione Cornelia, giunti in via della Riserva Grande proseguono per la stessa fino al capolinea “Ines Bedeschi”. I bus provenienti dal capolinea “Ines Bedeschi” percorreranno via della Rserva Grande fino a via della Selva Candida. Disattivate 17 fermate. Inoltre a Selva Candida avrà luogo una sfilata di maschere tra via Rezzato e nuovamente piazza Sabbioneta. Dalle 13,30 alle 18.00 circa dunque, le due strade saranno chiuse al traffico, deviazioni per le linee 28 e 998.

Manifestazioni Roma weekend, gli altri eventi

Vediamo il resto degli appuntamenti in programma a Roma domani. Dalle 20,30 ci sarà una processione in via Ettore Franceschini a Colli Aniene. L’iniziativa partirà da piazza Loriedo per raggiungere la parrocchia di Santa Bernadette Soubirous. Temporanee deviazioni o brevi stop sul posto per le linee 309, 319, 450. Come detto poi allo Stadio Olimpico ci sarà il big match di Serie A tra Lazio e Atalanta, valevole per la terza giornata di ritorno di campionato. Qui le informazioni su viabilità e trasporto pubblico.

Corteo all’Esquilino 11 febbraio

Infine menzioniamo un evento che si terrà all’Esquilino. Dalle 14,30 alle 19.00 circa nel quartiere si svolgerà una manifestazione con corteo indetta dal centro culturale Ararat – Rete Kurdistan. Partendo da piazza dell’Esquilino, i manifestanti raggiungeranno piazza di Porta San Giovanni, dopo aver percorso: via Liberiana, piazza di Santa Maria Maggiore, via Merulana, viale Manzoni, via Emanuele Filiberto. Possibili deviazioni o limitazioni per le linee 3nav, 5, 14, 16, 50, 51, 70, 71, 75, 81, 85, 87, 105, 117, 218, 360, 590, 649, 665, 714, 792 e C3.

