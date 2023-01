Manifestazioni Roma martedì 24 e mercoledì 25 gennaio 2023: orari, strade chiuse e divieti di sosta, quando e dove

Non solo lo sciopero dei benzinai, quelle di domani e dopo domani saranno giornate all’insegna delle manifestazioni a Roma. Diversi le iniziative di protesta nella Capitale che produrranno inevitabili ripercussioni alla viabilità, che sarà modificata con chiusure e divieti di sosta, e di conseguenza al traffico. Ecco tutti i particolari.

Manifestazioni Roma domani martedì 24 gennaio 2023

Domani saranno tre gli appuntamenti da tenere in considerazione per chi deve spostarsi nelle vie interne di Roma. Si inizia la mattina presto, dalle 7,30 alle 9,30, in via Tuscolana angolo via dei Lentuli, nel tratto stradale tra la pista ciclabile e la carreggiata. Qui avrà luogo una manifestazione per “sensibilizzare i passanti sulla sicurezza degli utenti vulnerabili della strada – ciclisti e pedoni – a non invadere gli spazi a loro dedicati”. La manifestazione è organizzata da alcune associazioni di ciclisti. Dalle 10.00 invece e fino alle 14.0, in via XX Settembre, zona Termini, si terrà una manifestazione sindacale davanti al ministero dell’Economia. Anche in questo caso potrebbero esserci possibili ripercussioni per la viabilità. Infine, nel pomeriggio, dalle 14 alle 18, manifestazione sindacale anche in via Molise (tra via Veneto e piazza Barberini), davanti al ministero delle Imprese e del Made in Italy. Divieti di sosta e possibili chiusure su via Molise e sulla vicina via di San Basilio.

Manifestazione Roma Taxi mercoledì 25 gennaio 2023

Dopodomani invece scenderanno in piazza per protesta i tassisti. Il presidio sarà in questo caso in Piazza del Campidoglio, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 del 25 gennaio, giorno di mercoledì, con possibili ripercussioni per la viabilità nell’area di piazza Venezia-via dei Fori Imperiali. Guardando un po’ più avanti segnaliamo già da adesso un’ulteriore mobilitazione prevista per il prossimo 2 febbraio, un giovedì, quando a scendere in strada saranno i lavoratori Alitalia in via Fornovo. Attese in questa specifica occasione almeno 100 persone.

