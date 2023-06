Allerta meteo nel Lazio, la Protezione civile dirama l’allarme

L’estate 2023 sembra aver fatto un passo indietro. Dopo una settimana di caldo africano, con temperature che hanno sfiorato i 40°C in alcune zone del Sud, il weekend sarà caratterizzato da un’ondata di maltempo e temporali, che in alcuni casi sono previsti anche di forte intensità. Anche nel Lazio gli esperti hanno previsto, per la giornata di domani, sabato 24 giugno, abbondanti precipitazioni. È stata la protezione civile del Lazio a diramare il bollettino di allerta gialla per ‘sabato 24 giugno e le successive 6-9 ore’. Torna, per tanti cittadini, la paura degli allagamenti, soprattutto per coloro che risiedono in prossimità dei corsi d’acqua.

Sabato di temporali e possibili grandinate nel Lazio

Gli esperti hanno annunciato piogge da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con possibilità di grandinate e anche di raffiche di vento. Torna, pertanto il brutto tempo e in un fine settimana che avrebbe richiamato nelle località turistiche del Lazio, un notevole afflusso di vacanzieri, decisi a trascorrere il fine settimana al mare. Per gli operatori balneari, i ristoratori e i commercianti, non resta che sperare che nella giornata di domenica 25 giugno il meteo riservi un ritorno del sole e del caldo.

Gli esperti ritengono che si tratterà di un episodio isolato

Ma i meteorologi sembrano essere certi che si tratterà di un episodio isolato che non farà altro che scalfire temporaneamente l’anticiclone africano Scipione che ha interessato in questi giorni gran parte della Penisola regalando ai più fortunati giorni di sole. È, però, sempre secondo gli esperti, solo la coda di una perturbazione nordatlantica, collegata a un vortice attivo tra Regno Unito e Mare del Nord che ha raggiunto anche il nostro Paese. Si tratta, spiegano gli esperti de ILMeteo.it, di una veloce ‘flash storm’, chiamata così per la breve durata e la localizzazione sparpagliata dei fenomeni.