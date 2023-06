Allerta meteo a Roma e nel Lazio mercoledì 14 giugno 2023: le previsioni di domani

[adrotate group="9"]

Ancora una giornata di allerta meteo quella che si prospetta per domani 14 giugno nel Lazio. A diramare il bollettino di ‘criticità idrogeologica e idraulica’ è, anche in questa occasione, il dipartimento di Protezione civile della Regione Lazio. L’intero territorio regionale è caratterizzato da un’allerta gialla, sempre a causa di un terreno ormai eccessivamente saturo di acqua che non è più in grado di assorbirne altra e che, pertanto, può provocare criticità idrogeologiche.

Domani sono previsti ancora temporali

Anche domani il meteo è caratterizzato da una incertezza previsionale, sono previsti temporali, anche forti e non si escludono grandinate e forti raffiche di vento che interesseranno tutta la Regione. Resta l’invito da parte della Protezione civile regionale di rivolgersi ai volontari che opera presso i comuni di appartenenza in caso di emergenze o necessità.

Le piogge potrebbero aumentare nel pomeriggio di domani

I cieli saranno coperti sia sul medio che sull’alto Lazio con piogge sparse per la giornata di domani. Nel pomeriggio l’intensità delle precipitazioni potrebbe aumentare portando anche abbondanti temporali. Solo in serata è previsto un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Sta di fatto che bisognerà aspettare ancora qualche giorno prima di poter salutare finalmente questa incertezza atmosferica che sfocia, soprattutto nelle ore pomeridiane, in precipitazioni anche abbondanti.

Quanto bisogna aspettare ancora prima che arrivi il caldo

Solo nella settimana che verrà gli esperti ritengono che dovrebbe fare capolino un’ondata di caldo intenso proveniente dall’africa che farà schizzare la colonnina di mercurio con temperature che raggiungeranno anche i 30/ 35 gradi soprattutto a Sud Italia e sulle isole maggiori. Resta, però, la paura del maltempo che proseguirà ancora nelle prossime ore, visto che sono diverse, ormai le città, compresa Roma, che sono state colpite da veri e propri nubifragi, con allagamenti di strade, cantine, appartamenti posti a pian terreno e colture. Ingenti i danni.