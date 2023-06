Allerta meteo nel Lazio martedì 6 giugno 2023: le previsioni di oggi

Ancora pioggia. Nonostante giugno sia iniziato già da qualche giorno e, con il suo arrivo, si sperava in condizioni meteorologiche estive, i temporali continuano a presentarsi puntuali. Anche per oggi, martedì 6 giugno, la Protezione civile ha diramato un bollettino di ‘allerta meteo’ a partire dal pomeriggio per le successive 3-6 ore. Ancora una volta si tratta di una condizione meteo caratterizzato da ‘precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale’.

L’allerta meteo per saturazione dei suoli e dei corsi d’acqua

A creare allarme è lo stato di saturazione dei suoli e dei corsi d’acqua a causa delle forti piogge che si sono registrate nell’ultimo periodo. Pertanto la Protezione civile della Regione Lazio ha invitato ‘gli enti preposti ad attivare le fasi operative previste’ in particolare a causa del ‘rischio meteo, idrogeologico ed idraulico’. La situazione di maggiore allerta è riferita alle zone dell’entroterra del territorio regionale, dove i temporali annunciati possono anche essere ‘forti’. Non sono esclusi, neanche, fulmini, grandinate e forti raffiche di vento.

Diversa la situazione tra le zone costiere e quelle dell’entroterra

Diversa la situazione nelle zone costiere dove non sono previsti fenomeni significativi, anche se non è possibile escludere, in caso di rovesci o temporali ‘fulminazioni localizzate, temporali e isolate raffiche di vento, con allagamenti localizzati dovuti a difficoltà dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche, ma anche piccoli smottamenti e caduta massi’.

In caso di emergenza telefonare alla Protezione civile

Sembrano cambiare le previsioni per la giornata di domani, dove nonostante sembra sia predominante la variabilità, le condizioni meteorologiche sembrano più stabili. In caso di emergenze i cittadini possono chiedere l’intervento dei volontari della Protezione civile comunale oppure segnalare l’emergenza alla sala operativa regionale al numero 803555. Anche i prossimi giorni, secondo gli esperti, vedranno questo alternarsi di sole e temporali. Ci vorrà ancora qualche giorno prima di lasciarci alle spalle i fenomeni temporaleschi.