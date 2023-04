Come sarà il tempo a Pasqua e Pasquetta 2023, pioggia e neve a bassa quota: ecco dove

Tutti con gli occhi puntati verso il cielo. Si fa per dire… ma sicuramente in tanti aspettano di conoscere quali saranno le previsioni meteorologiche per i giorni di Pasqua e Pasquetta, per sapere se possono trascorrere due giorni all’aperto ed eventualmente anche per organizzare eventuali uscite o semplicemente pic-nic.

Sta per arrivare una perturbazione che porterà pioggia e neve

A partire da domani è attesa una perturbazione che dovrebbe portare pioggia con rovesci sparsi soprattutto nel centro-sud. Non solo pioggia, ma anche neve che toccherà anche i mille metri. Le temperature sono, quindi, annunciate in calo. E in tanti si stanno chiedendo se questa Pasqua, con temperature così variabili, non possa essere all’insegna dei temporali o addirittura della neve…

Che sia in arrivo aria fredda proveniente dalla Scandinavia, non ci sono dubbi. Una perturbazione che provocherà un calo della colonnina di mercurio con temperature al di sotto della media stagionale, nella settimana che sarà caratterizzata da un alternarsi di precipitazioni, ma anche nevicate a bassa quota. In tanti iniziano a domandarsi se, in via del tutto eccezionale, quella che sta per arrivare sarà una Pasqua ‘in bianco’.

Attesi anche venti di Bora e Tramontana che contribuiranno a far scendere le temperature

Ad accentuare questa situazione di calo termico ci saranno anche venti di Bora e Tramontana che potrebbero raggiungere anche raffiche fino a 70 chilometri di intensità, in alcune zone d’Italia, dove si registreranno anche gelate notturne. Nonostante i meteorologi annuncino maltempo nei prossimi giorni, le previsioni per Pasqua e Pasquetta restano ancora molto incerte. Gli esperti non si sbilanciano più di tanto e annunciano esclusivamente tempo variabile. In attesa di conoscere in maniera più dettagliata cosa ci riserva il meteo per i giorni di festa, prepariamoci ad accogliere il maltempo che da domani interesserà gran parte della Penisola con particolare attenzione per i centri che si trovano al centro sud dell’Italia.