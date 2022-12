Meteo Capodanno 2022/2023 in Italia: che tempo farà il 31 dicembre e il 1 gennaio, torna il gelo a San Silvestro

Dopo un Natale all’insegna del sole e di temperature ben al di sopra della media stagionale, per la settimana successiva, quella di Capodanno è prevista una possibile ondata di gelo. Le previsioni annunciano una fine 2022 e un inizio 2023 all’insegna del grande freddo nella nostra Penisola.

Cosa prevede il meteo per Capodanno

Seppure si tratta di previsioni che dovranno essere confermate nei prossimi giorni, sembra sia probabile un fronte gelido proveniente dai Paesi Scandinavi e della Russia. Un’ondata di aria artica che annuncia giornate di intenso freddo nella settimana dal 26 dicembre al 1 gennaio 2023. Un serbatoio di aria fredda, tra Scandinavia e Russia, che secondo gli esperti potrebbe scendere portando ondate di freddo intenso anche in Italia.

Per quanto si tratti solo di una previsione che andrà confermata nel tempo, i meteorologi aspettano che il quadro meteo si definisca per confermare questa ipotesi. Resta comunque da verificare anche cosa può succedere nel caso in cui dovessero incontrarsi il freddo gelido e le depressioni provenienti dal Nord Europa. Qualora le previsioni dovessero restare invariate si tratterebbe di giorni di clima piuttosto instabile.

Gli esperti sono convinti che, a parte dettagli specifici, ci possiamo preparare a trovarci di fronte a temperature in forte calo, con neve anche in pianura e lungo le coste. Supposizioni rispetto al quadro meteo del momento che necessità comunque di conferme che arriveranno solo nei prossimi giorni. Ma per chi ha pensato di trascorrere il Capodanno all’aperto è bene che tenga conto di quanto annunciato e che si adoperi anche per farsi trovare pronto per una massiccia ondata di freddo gelido.