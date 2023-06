Meteo in Italia, quando arriva l’estate? Le previsioni del weekend

[adrotate group="9"]

Il meteo in Italia in questi giorni è ricco di precipitazioni e c’è grande preoccupazione per nuove possibili alluvioni a causa del ciclone Oscar. Quando arriva l’estate? Il doppio ciclone sta mettendo a dura prova tutta la penisola, ma secondo le previsioni degli esperti, il caldo è in arrivo. Dovrebbero essere le ultime 48 ore di pioggia e poi l’estate è alle porte.

Previsioni meteo in Italia dei prossimi giorni

Il doppio ciclone in arrivo dal sud che ha colpito tutta Italia non lascia ancora tregua. In Emilia Romagna l’allerta maltempo è ancora arancione, mentre è gialla per ben dodici regioni. Le temperature si aggirano tra i 17 e il 28 gradi, con una media tra i 20 e i 25 gradi. Il ciclone Oscar, così è stato nominato dagli esperti, porterà ancora 48 ore di maltempo e pioggia in tutta la penisola. In particolare modo, il centro-sud sarà colpito da precipitazioni fortissime, per cui si raccomanda la massima allerta ai cittadini.

Quando arriva l’estate?

Sembra che l’estate sia ancora lontana a causa delle numerose e intermittenti piogge torrenziali. Fortunatamente non ci sono venti forti in nessuna parte dell’Italia, ma c’è grande umidità. Continua a piovere a causa del contrasto tra masse d’aria e in questi giorni i fenomeni più frequenti sono proprio i temporali lampo, ma anche alluvioni e allagamenti, com’è avvenuto a Roma nei giorni scorsi. Le regioni più colpite dai temporali sono: Piemonte, Toscana, Marche, Sardegna e Lazio.

Previsioni meteo per il weekend

Ci sono buone notizie per le previsioni meteo del weekend: queste sarebbero le ultime ore di freddo, vento e pioggia. In questi fine settimana è attesa una vera e propria svolta che dovrebbe portare a rischiarare il cielo e all’arrivo dell’estate. Continueranno i rovesci in alcune zone, ma accompagnate da sempre maggiori schiarite. Al nord-ovest ci saranno piogge intermittenti e forti rovesci nell’entroterra ligure, con schiarite a partire da sabato pomeriggio. Al centro persisteranno acquazzoni fino alla fine del weekend ed è stata lanciata l’allerta meteo per possibili grandinate. Su Sicilia e Sardegna sono previsti forti temporali fino a sabato pomeriggio, per un miglioramento delle temperature sulle isole dovremo attendere la prossima settimana. Questo fine settimana sarà un po’ incerto e piovoso, ma dalla prossima settimana inizierà ad arrivare il caldo estivo.