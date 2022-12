Meteo Weekend, tornano pioggia e vento: nuova ondata di maltempo sabato 3 e domenica 4 dicembre 2022, le previsioni

Il primo fine settimana di dicembre è previsto maltempo,. Un’altra ondata di abbondanti piogge, forte vento e anche nevicate sono annunciate dai meteorologi nelle giornate di sabato e domenica nella maggior parte della Penisola, dovute al formarsi di un vortice che andrà a colpire il Mediterraneo già a partire dalle prossime ore. Nonostante siano previste abbondanti piogge e nevicate, il forte vento di Scirocco porterà un lieve e, forse, inatteso rialzo termico.

Condizioni meteo per sabato 3 dicembre

Sabato 3 dicembre sono previsti rovesci che interesseranno la costa tirrenica e coinvolgeranno la Toscana, il Lazio e la Campania. Anche nel Catanese, nel Reggino e nel Catanzarese sono previste precipitazioni intense, così come nell’alto Veneto, in Friuli e anche in Piemonte. Sono annunciate anche abbondanti nevicate sulle Alpi occidentali e sull’Appennino. In particolare lungo la costa tirrenica e adriatica è previsto vento di Scirocco con una intensità che raggiungerà anche i 70 chilometri orari.

Previsioni domenica 4 dicembre

Anche domenica 4 dicembre sono previste piogge su Liguria, Toscana, Lazio e Nord est. Prevista altra neve sulle Alpi fino a 1200 metri e sull’Appennino fino a 1500 metri. Il vento cambierà direzione da sud est a sud ovest. Un maltempo che andrà man mano attenuandosi nella giornata di lunedì quando invece è prevista una grande nuvolosità e qualche pioggia tra Umbria Lazio e Toscana. Una calma che, però verrà interrotta già a metà settimana quando è prevista un’altra perturbazione che tornerà a colpire l’intera Penisola.