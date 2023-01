Neve a Roma 2023, le previsioni meteo tra gennaio e febbraio: in arrivo freddo e precipitazione

Il meteo questo inverno ci sta riservando delle novità rilevanti. Ci hanno accompagnato temperature ben al di sopra della media stagionale, caratterizzato molto spesso da un sole che ha caratterizzato le ultime giornate dell’anno che ci siamo ormai lasciati alle spalle. Ma le condizioni meteorologiche stanno per cambiare e abbastanza repentinamente. Già nel corso della prossima settimana è previsto l’arrivo a Roma di aria fredda. La colonnina del mercurio, quindi, potrebbe scendere notevolmente soprattutto nelle ore notturne.

Che tempo è previsto per la fine di gennaio

Chi si aspetta di veder cadere la neve potrebbe, però rimanere deluso. Nonostante dal 23 gennaio siano previste precipitazioni, la temperatura potrebbe nuovamente salire non consentendo alla neve di potersi fermare. Visto l’andamento del clima in questa stagione piuttosto anomala, la neve ci sarà? E se sì quando è prevista? Andiamo a vedere…

Secondo i meteorologi le cose potrebbero davvero cambiare nel mese di febbraio che intanto si annuncia ben più piovoso di gennaio, ma che annuncia anche qualche nevicata da metà mese anche nella città di Roma. La Capitale non è abituata a nevicate frequenti, si tratta di eventi sporadici, anche se con la diminuzione delle temperature e le abbondanti precipitazioni previste a febbraio non sembra sia da escludere che anche la neve possa fare capolino. Nel peggiore dei casi, sempre secondo gli esperti, la neve potrebbe imbiancare i rilievi intorno alla città.

Scende la colonnina del mercurio

Per quanto si cerchi di fare previsioni meteo il più possibile attendibili e per quanto si pensi allo stato attuale che difficilmente quest’anno vedremo Roma imbiancata, bisogna aspettare ancora un po’ prima di avere l’assoluta certezza sugli eventi atmosferici che caratterizzeranno la capitale. Al momento dobbiamo accontentarci di sapere che il freddo sta per arrivare, per la neve aspettiamo di addentrarci nel mese di febbraio che sembra annunciare novità in termini meteorologici.