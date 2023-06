Previsioni meteo 2 giugno 2023 a Roma e nel Lazio: che tempo farà domani

La Festa della Repubblica si avvicina, ma il tempo non sembra voler regalare una giornata di sole e serenità ai romani e ai laziali. Il clima instabile che caratterizza da settimane il Mediterraneo continuerà a portare nuvole, pioggia e vento su gran parte del territorio. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per il ponte del 2 giugno a Roma e nel Lazio.

Roma: cielo sereno o poco nuvoloso per la Festa della Repubblica

La giornata di domani, 2 giugno, sarà caratterizzata, come spiegano gli esperti, da un cielo sereno o poco nuvoloso nella Capitale, dove si svolgerà la tradizionale parata militare e lo spettacolo delle Frecce Tricolori. Le temperature saranno miti, con una minima di 17°C e una massima di 27°C. Tuttavia, nel pomeriggio si potranno verificare dei brevi rovesci o temporali nelle zone est-nordest e sui Castelli Romani. Il vento soffierà debole da nord-ovest.

Lazio, maltempo al sud della provincia di Frosinone

Il resto del Lazio non sarà altrettanto fortunato. Una bomba d’acqua si è abbattuta ieri pomeriggio, 31 maggio, tra Arce, Roccasecca e Colfelice, a sud della provincia di Frosinone, sommergendo l’area a ridosso della Casilina sul tratto che conduce a Ceprano. Raffiche di vento e temporali hanno colpito anche Veroli, Boville Ernica, Strangolagalli, Arpino e Roccadarce dove sono stati riscontrati i danni maggiori.

Le previsioni meteo del weekend in Italia, che tempo farà sabato 3 e domenica 4 giugno

Il weekend non promette nulla di buono. Sabato 3 giugno è previsto un peggioramento con temporali e anche grandinate nel Nord Italia dalla mattina, mentre nel pomeriggio l’irruzione di aria fresca riguarderà anche il Centro-Sud e le coste del Mar Tirreno. Domenica 4 giugno la situazione non cambierà. Fin dalle prime ore del mattino ci saranno piogge al Nord e nel corso della giornata al Centro-Sud.

Prossima settimana: niente anticiclone nordafricano

Per chi sperava in un ritorno dell’anticiclone nordafricano, dovrà pazientare ancora. Le previsioni per la prossima settimana indicano un tempo ancora dinamico con la possibilità di nuovi fronti temporaleschi. Le temperature si manterranno in linea con le medie del periodo, intorno ai 30 gradi. Insomma, al momento occorre pazientare e abituarsi a un tempo altalenante che non concederà settimane continue con tempo bello e soleggiato.