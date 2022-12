Previsioni meteo a Roma e nel Lazio sabato 17 e domenica 18 dicembre 2022: che tempo farà nel weekend

La situazione meteorologica a Roma in questo fine settimana sarà, tutto sommato, stabile con un cielo poco nuvoloso, che lascerà spazio, a sprazzi, anche al sole. La temperatura andrà da un massimo di 15 gradi a un minimo di 9 gradi, con venti moderati da Sud. Le condizioni del tempo consentiranno, quindi, di concedersi passeggiate in giro per la città, magari con visite a mercatini di Natale o eventi programmati in questo fine settimana.

Migliora il meteo

Dopo un periodi di abbondanti piogge, finalmente sembra che il tempo intende concedere una treegua e nonostante un andamento piuttosto stabile con un cielo parzialmente nuvolo, anche oggi, 17 dicembre, potrebbero presentarsi brevi piogge, ma di debole intensità. In giornata è previsto anche l’arrivo del sole che farà capolino a singhiozzo. Sulla falsariga di sabato anche domenica, quando è previsto un ulteriore miglioramento delle condizioni meteorologiche anche se, per questa giornata domenicale, c’è da attendersi un cielo un po’ nuvoloso. Le temperature si aggireranno sempre tra i 15 e gli 8/9 gradi, con un vento debole.

Il weekend si preannuncia, quindi, gradevole, anche se dobbiamo prepararci alla settimana che verrà, quella di Natale nella quale gli esperti annunciano l’arrivo dell’anticiclone africano che provocherà un notevole aumento delle temperature che saranno ben al di sopra della media stagionale. Sembra proprio che si possa iniziare a pensare a festività natalizie accompagnate dal sole con la colonnina di mercurio che potrebbe raggiungere anche i 20 gradi. Previsioni che consentiranno spostamenti in tranquillità o anche semplici passeggiate per godersi il clima natalizio.