Previsioni meteo in Italia, torna la pioggia: ecco da quando e dove, che tempo farà a Roma e nel Lazio

Da qualche giorno ci stiamo godendo temperature miti su tutta la Penisola, ma il meteo sembra sia destinato a cambiare nei prossimi giorni. Se fino a sabato il tempo regalerà il sole in quasi tutte le regioni italiane, a partire da domenica sono previsti dei cambiamenti. Sono annunciati, infatti, a causa di una perturbazione atlantica, precipitazioni che interesseranno non solo il Nord del Paese, ma anche il Centro e, nei giorni successivi, faranno capolino anche a Sud.

Annunciato dalla prossima settimana un notevole calo delle temperature

Non si tratta, però, dell’unica novità che ci dobbiamo aspettare dal meteo, visto che è annunciato un drastico calo della colonnina di mercurio, con temperature che potrebbero tornare ad essere invernali. Non solo piogge, ma anche gelate in alcune zone italiane. Si tratta di previsioni a lungo termine che potranno, però subire delle modifiche. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa succederà nei prossimi giorni.

Quali sono le previsioni per i prossimi giorni

Dopo un giovedì 23 marzo di bel tempo, in gran parte del Paese, salvo pioggerellina a Nord e nuvole in alcune zone del centro e un bel sole a Sud; già da Venerdì 24 marzo qualcosa inizia a cambiare con piogge sulle Alpi, nuvole al Centro, ma con un Sud ancora una volta caratterizzato dal sole. Ancora sabato 25 il clima sarà mite con il sole presenti quasi in tutta Italia.

Da domenica si registrerà un cambiamento su tutta la Penisola

Domenica, invece, si assisterà a un cambiamento, nel quale a Nord si registrerà un netto peggioramento delle condizioni meteo per una Primavera fuori dagli schemi, mentre al Sud ci sarà un caldo intenso che potrebbe essere ben al di sopra delle medie stagionali. Ma da lunedì prossimo si entrerà ancora in un altro periodo meteorologico che sarà caratterizzato dal freddo, dal probabile ritorno della neve e anche venti molto intensi.