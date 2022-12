Metro, bus e tram gratis oggi a Roma: linee interessate e info utili per domenica 11 dicembre

Il Piano mobilità di Roma prevede una serie di agevolazioni per cittadini e turisti in questi giorni di festività. Dall’8 dicembre, infatti, ha preso il via il piano trasporti di Roma Capitale che andrà avanti fino all’8 gennaio prossimo. E dopo aver viaggiato gratuitamente giovedì 8 dicembre, oggi l’iniziativa fa il bis e si potrà tornare a viaggiare in metro, autobus e tram gratuitamente.

Altra giornata di mezzi pubblici gratuiti

Oggi, 11 dicembre, romani e turisti potranno salire sui mezzi pubblici senza dotarsi del titolo di viaggio e scorrazzare per Roma. Un’iniziativa che sicuramente vuole andare incontro a coloro che si servono di metro, bus e tram, ma anche ai commercianti che in questo periodo dell’anno possono incrementare le vendite, grazie all’ormai imminente Natale.

Nel piano mobilità messo a punto per questo periodo sono previsti anche parcheggi di scambio che sono raggiungibili gratuitamente, grazie a tre linee che sono state attivate allo scopo. Le linee operative lungo tutto il corso delle festività dalle 9 alle 21 sono: Free1, Free 2 e la linea numero 100. La prima con capolinea a Termini con percorso fino al Tritone: la seconda da piazzale Partigiani fino a via del Corso e la terza dal parcheggio di villa Borghese. Si tratta di un’idea per agevolare chiunque voglia raggiungere il centro città anche se proveniente da fuori Roma, collegamenti che consentono di raggiungere aree di sosta dove poter lasciare l’auto e prende mezzi pubblici con i quali dirigersi nelle zone dello shopping.

Per favorire ulteriormente questa iniziativa i conducenti che sceglieranno queste aree di sosta, Termini o Villa Borghese, potranno lasciare la propria vettura nella prima ora a titolo completamente gratuito, mentre chi lascerà in sosta la propria macchina in piazza dei Partigiani spenderà 80 centesimi l’ora.