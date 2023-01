Nella calza della Befana 630 alberi da api, il dono ai piccoli degenti del Bambino Gesù

Quest’anno la Befana ha portato ai bambini ricoverati all’ospedale pediatrico Bambino Gesù un regalo speciale: un albero. In tutto sono 630 gli alberi da api, donati da 3Bee al nosocomio capitolino, da adottare da ciascun bimbo che si trova nel presidio ospedaliero. L’idea che la 3Bee vuole perseguire è quella di proteggere la biodiversità e lo fa con soluzioni tecnologiche e servizi di tutela dell’ecosistema e, tra le altre iniziative, come riporta il Messaggero, c’è anche la piantumazione di alberi da nettare che stavolta verranno affidati alle cure dei piccoli ricoverati nel nosocomio romano.

Alberi da api adottati dai piccoli ricoverati al Bambino Gesù

Ciascuna pianta produrrà fiori e nettare per le api, insetti che impollinano circa il 70% di tutte le specie vegetali viventi sul pianeta e garantiscono circa il 35% della produzione globale di cibo. Si tratta di un’attività fondamentale che non solo garantisce la produzione del miele, ma anche la riproduzione di piante selvatiche e la nascita di varie colture, regolando così i differenti ecosistemi. Le api sono fondamentali per garantire la catena naturale. La loro eventuale estinzione provocherebbe ingenti danni.

Un progetto per tutelare le api

E l’iniziativa vuole proprio garantire il benessere delle api grazie alla piantumazione di alberi da nettare messi a dimora su terreni di 7 coltivatori abilitati in zona. Un progetto di maggior pregio in quanto non è finalizzato solo alla tutela degli insetti e degli ecosistemi, ma coinvolge anche i giovani degenti del Bambino Gesù a ciascuno dei quali verrà consegnato un attestato di adozione. Ogni bambino potrà dare un nome al suo albero e anche verificare tramite il portale online dell’azienda qual è il numero di api che viene nutrito dal proprio albero, quanti chili di nettare sarà prodotto e quanto CO2 verrà assorbito. I bambini potranno seguire, perciò, passo passo le varie fasi.