Nomadi ricercati incappano nel posto di controllo a Roma: uno deve scontare 8 anni di carcere

Erano ricercati dalle forze dell’ordine e hanno avuto la ‘sfortuna’ di incappare in uno dei posti di controllo predisposti dai Carabinieri della Compagnia di Frascati nella periferia est di Roma. I Militari, eseguita una rapida ricerca nella banca dati in dotazione, hanno così rilevato la loro posizione nei confronti della Giustizia traendoli in arresto.

Arrestati due rom ricercati dai Carabinieri

In particolare si tratta di due giovani nomadi, un 22enne e un 21enne, senza occupazione e con precedenti. Il primo, conducente del veicolo, è risultato ricercato per “arresto ai fini estradizionali per conto dell’Autorità Giudiziaria estera della Bosnia Erzegovina”, in quanto riconosciuto colpevole del reato di furto aggravato e condannato alla pena di 8 anni di reclusione; il secondo invece, il passeggero, era colpito da un’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere, emessa dal Tribunale ordinario di Roma in data 8 luglio 2022. Gli arrestati sono stati portati in carcere.

