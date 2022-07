Nuovo maxi blitz a Termini: verifiche a tappeto di Polizia e Carabinieri (FOTO)

Continuano senza sosta le operazioni di controllo delle forze dell’ordine nell’area della Stazione Termini. Nelle ultime ore nuovo blitz interforze con controlli mirati in particolare contro lo spaccio di droga, i reati predatori, e l’immigrazione clandestina. Inoltre sono state messe a punto verifiche amministrative presso le strutture ricettive e gli esercizi commerciali.

Controlli ad alto impatto alla stazione Termini

I controlli “ad alto impatto” sono scattati a partire da ieri pomeriggio. Il servizio ha avuto come scopo quello di intensificare il controllo del territorio di quell’area, soprattutto per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, per verificare la presenza di cittadini stranieri inadempienti alla normativa sull’immigrazione e per sottoporre a controllo i numerosi esercizi commerciali insistenti nella zona. Una risposta anche agli ultimi episodi di cronaca, come nel caso della violenta aggressione a scopo di rapina avvenuta in zona nei giorni scorsi.

Multe per 8mila euro ai negozi

Cinque le attività commerciali e di vicinato controllate. In questo ambito sono state contestate varie irregolarità amministrative, sanzionate per un totale di circa 8.000 euro.

Leggi anche: Roma, il degrado a Termini non finisce: 8 arresti e 4 denunce in poche ore

Le persone identificate dalle forze dell’ordine a Termini

Le pattuglie hanno controllato in tutto 151 persone, di cui 76 stranieri, 8 dei quali, non essendo in regola con le attuali norme sull’immigrazione, sono stati accompagnati negli uffici di polizia.

Un arresto per droga

Una persona è stata arrestata per reati predatori ed è stata sequestrata sostanza stupefacente.

Posti di controllo e sgombero giacigli di fortuna

Sono stati effettuati 5 posti di controllo, 43 i veicoli controllati e elevate 4 contestazioni al codice della strada. Con l’ausilio del personale dell’AMA sono stati rimossi 8 metri cubi di masserizie usate come giacigli di fortuna.