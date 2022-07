Ostia, oggi l’ultimo saluto a Luca Serianni: gremita la chiesa Santa Maria Regina Pacis

Ostia. Si sono tenuti questa mattina alle 10, nella chiesa di Santa Maria Regina Pacis i funerali dell’amato e stimato linguista Luca Serianni. L’uomo è morto giovedì scorso a causa di un tragico incidente, aveva 74 anni.

Personalità dall’indubbia caratura morale ed intellettuale, la scomparsa di Luca Serianni lascia un incolmabile e doloroso vuoto nella comunità che oggi si è stretta attorno al suo ricordo.

Leggi anche: Roma, alla Sapienza l’ultimo saluto a Luca Serianni: presente anche Mattarella

Chiesa gremita per l’ultimo saluto al linguista Luca Serianni

Gremita la chiesa Santa Maria Regina Pacis di Ostia, dove oggi si sono tenute le celebrazioni del funerale. Una preziosa dimostrazione di affetto e stima quella che questa mattina molte persone hanno voluto dimostrare per l’ultima volta al celebre accademico. E d’altronde, come aspettarsi il contrario. Le sue lezioni sono state in grado di appassionare decide e decine di student che oggi nutrono per il professore solo parole di stima e gratitudine.

La camera ardente

In segno di profonda riconoscenza — oltre che per testimoniare ancora una volta il profondo legame tra il linguista e l’ateneo nel quale lavorava — ieri la camera ardente è stata allestita proprio all’interno dell‘Aula 1 della facoltà di Lettere e Filosofia. Un momento di sentita commozione stringeva a sé studenti, studentesse, docenti, personale ed anche le autorità. Erano infatti presenti alla cerimonia anche il Presidente Sergio Mattarella, il ministro Bianchi e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.