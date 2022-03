Ostia, tragica scoperta in pieno centro: trovato clochard morto di freddo. E’ il terzo a Roma in 3 giorni

Ancora un clochard morto per il freddo a Roma. Stavolta è successo vicino al mare, a Ostia. A fare la terribile scoperta dei passanti. L’uomo si trovava nel piazzale della Posta, proprio a poca distanza dall’ufficio postale. Lì ieri sera si era addormentato, ma, per colpa gelo di questa notte, non si è più svegliato.

Ostia, senzatetto morto per il freddo

Sul posto, chiamati dalle persone che si sono accorti che l’uomo poteva essere morto, sono arrivati, poco prima di mezzogiorno, i carabinieri della Compagnia di Ostia, guidati dal Tenente Colosi. Sul posto anche i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

Il clochard non aveva documenti con sé e al momento non è ancora stato identificato. I carabinieri proveranno quindi a risalire alla sua identità prendendo le sue impronte, nella speranza che siano nel database.

Roma, tre clochard morti di freddo in tre giorni

L’uomo morto oggi è il terzo in tre giorni a Roma. Solo due giorni fa, infatti, altri due senzatetto erano morti nella Capitale, entrambi nei pressi della Stazione Termini. Il primo era stato trovato intorno alle 8:45 di mercoledì 9 marzo in via Giolitti, mentre il secondo appena tre quarti d’ora dopo, alle 9:30, in piazza della Repubblica. Il freddo intenso di questi giorni, con minime che sono appena sopra lo zero, stanno causando forti disagi e le morti di questi “invisibili” sono solo la punta di un iceberg di dolore.