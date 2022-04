Pasqua, sold out nel litorale: da Ladispoli a Nettuno tutto pieno. Roma è la città preferita dagli stranieri

Pasqua, nonostante il brutto tempo la voglia di festeggiare ha avuto la meglio. In tanti, quasi tutti romani, hanno assalito il litorale. Decisamente una buona giornata per i ristoratori e i proprietari degli stabilimenti balneari che hanno accolto tantissime coppie e famiglie. Pochissimi gli stranieri, nonostante le aspettative.

Diversamente è accaduto a Roma. La città è stata invasa da moltissimi turisti che hanno scelto la località come la tappa preferita per passare la giornata di Pasqua. Quest’anno infatti la Capitale è la più gettonata dai romani e da stranieri che da stamattina godono di tutte le iniziative dedicate alla festività.

Il litorale invaso dai romani nonostante il brutto tempo

Uno scenario totalmente diverso rispetto ai due anni passati. Non poter uscire da casa, festeggiare in videochiamata e cantare dai balconi sembrerebbe quasi un ricordo lontano. Quest’anno invece, soprattutto i romani, si sono diretti lungo il litorale dove hanno passato la loro giornata in agriturismo sfidando il brutto tempo con passeggiate lungo il mare.

Rosella Pizzuti, proprietaria di “Peppino a mare” a Ostia, ha spiegato che la sua speranza è quella di poter vedere le persone di nuovo insieme senza restrizioni. Ad Anzio si è registrato un sold out in tutte le strutture ricettive dove i proprietari segnano “una netta ripresa”. Anche per Latina la giornata è stata positiva infatti gran parte dei ristoranti hanno potuto confermare il “tutto esaurito”.

La riapertura delle seconde case

Tra Sabaudia e il Circeo si vive già un’atmosfera quasi estiva. Quest’anno i cittadini hanno riscontrato tantissimo turismo tanto che i romani hanno riaperto le seconde case. Le attività come ristoranti, alberghi, negozi e bar sono attivi e pronti ad accogliere una stagione che si prospetta incoraggiante. Addirittura, specificano da Sperlonga Turismo, tutti gli stabilimenti sono aperti e dati i 24° di ieri in molti hanno deciso di fare tranquillamente il bagno.

Roma, la città preferita per Pasqua

“Boom” di turisti a Roma. Alcune ricerche hanno spiegato che gli italiani hanno preferito le località italiane rispetto alle straniere. Tra queste, la Capitale è stata sicuramente quella più gettonata.

Le strade principali di Roma erano colme di turisti impazienti di scoprire le meraviglie della città. Nonostante ieri il tempo abbia regalato delle temperature speciali, oggi il meteo è stato un po’ instabile e le file nei musei erano decisamente lunghe.

Le iniziative della Capitale per Pasqua

Per queste feste di Pasqua sono state tante le iniziative intraprese dalla città. Una particolare riposta positiva l’hanno avuta sicuramente i musei nei quali l’affluenza dei turisti è stata numerosa. A tal proposito, il Sistema Musei di Roma Capitale rimarrà aperto fino a domani. Per chi è in possesso della MIC card l’ingresso alle mostre sarà completamente gratuito e viene offerta la possibilità di partecipare a diverse attività didattiche.

Quali musei sono aperti

Alcuni dei musei aperti:

I Musei Capitolini

I Mercati di Traiano

Museo dei Fori Imperiali

La Centrale Montemartini

Il Museo dell’Ara Pacis

Il Museo di Roma

Il Museo di Roma in Trastevere

I Musei di Villa Torlonia

Il Museo Civico di Zoologia

Il Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco

Il Museo Napoleonico

Il Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina

Il Museo delle Mura

Il Museo di Casal de’ Pazzi

Aperti al pubblico anche l’area archeologica del Circo Massimo e la visita immersiva in realtà aumentata e virtuale, “Circo Maximo Experience” e il percorso integrato dei Fori Imperiali, del Foro Romano e del Palatino con il biglietto “Forum Pass Super”.