Patrimonio Maurizio Costanzo, la rabbia della famiglia: ‘Valutazioni false’

Smentite dall’avvocato di Maria De Filippi le indiscrezioni rispetto al patrimonio di Maurizio Costanzo. Negli ultimi giorni erano, infatti, circolate voci sull’eredità del noto giornalista e conduttore televisivo. Eredità che sarebbe stata divisa tra la moglie e i figli Saverio, Camilla e Gabriele Costanzo. Tra ville, appartamenti, e beni intellettuali, si parlava di un patrimonio dal valore di 70 milioni di euro. Ora arriva una nota del legale volta a smentire le notizie in merito all’eredità di Costanzo.

Maurizio Costanzo, il patrimonio del giornalista: a quanto ammonta l’eredità lasciata

Il patrimonio di Maurizio Costanzo e la nota di smentita da parte del legale

La nota è stata diffusa dall’avvocato Pierluigi de Palma e attraverso di essa la famiglia Costanzo e soprattutto Maria De Filippi ha smentito la notizie circolate circa l’eredità del giornalista ed autore televisivo. In particolare le informazioni che vedevano la presenza di un patrimonio dal valore di circa 70 milioni di euro sono state definite: ‘false e del tutto incoerenti con la realtà dei fatti’. Notizie che hanno turbato la stessa De Filippi la quale è ‘sorpresa e addolorata perché in un simile momento vengano diffuse notizie non verificate e di macroscopica falsità’.

Il legame con Maria De Filippi

A seguito della morte del celebre conduttore e giornalista che resterà per sempre nella mente di ognuno di noi, uno dei primissimi pensiero è volato verso sua moglie, l’altrettanto celebre Maria De Filippi. Sono suoi alcuni dei format televisivi maggiormente amati e seguiti dal pubblico. Ne sono un esempio, tra gli altri, la trasmissione C’è Posta per te, il talent Amici e il dating show Uomini e Donne. Conosciutisi a Venezia, i due stavano insieme da oltre 30 anni e Maria – come affermato nel corso di alcune interviste – ha sempre voluto tenersi lontana dall’ipotesi che un giorno il loro legame si sarebbe potuto spezzare.