Paura a Roma, maxi incidente in Via del Trullo, coinvolte tre auto: una finisce ribaltata (FOTO)

Attimi di paura ieri sera a Roma teatro di un bruttissimo incidente stradale. Un’auto, per circostanze da chiarire, è finita ribaltata sulla carreggiata. Il sinistro è avvenuto poco dopo le 19.30 di martedì 18 aprile 2023. La strada, per consentire i soccorsi e i successivi rilievi, è rimasta chiusa per diverso tempo. Disagi alla circolazione di zona con traffico rallentato anche nella direzione opposta per curiosi.

Incidente al Trullo ieri martedì 18 aprile 2023

Il sinistro, verificatosi in Via del Trullo in corrispondenza del civico 134, ha coinvolto complessivamente tre veicoli tra cui quello finito poi cappottato sulla carreggiata. Si tratta di una Dacia Sandero, di una Smart Forfour e di una Ford Fiesta. Ad avere la peggio nella carambola, sulla cui dinamica si cerca adesso di fare chiarezza, è stato il primo mezzo: al suo interno c’era una donna di 47 anni che è stata estratta dall’auto dai Vigili del Fuoco. Fortunatamente, nonostante lo spavento, per la conducente non è stato necessario il trasporto in Ospedale. Illesi, stando alle informazioni al momento disponibili, gli altri occupanti dei mezzi coinvolti.

Strada chiusa a Roma

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del Gruppo Marconi, la Polizia di Stato, i Vigili del Fuoco oltre che chiaramente ai sanitari del 118. Il tratto di Via del Trullo interessato dall’incidente è rimasto chiuso in direzione della Magliana da Via Nardi fino al civico 4. In serata la strada è stata poi riaperta.

Il grave incidente sulla Pontina

Sempre ieri un altro grave incidente si era verificato, e non è certo una novità, sulla statale SS148 Pontina. L’incidente ha visto coinvolto un solo veicolo che per cause da accertare si è ribaltato. Una persona, probabilmente il conducente dell’auto, è rimasta ferita ed è stato necessario l’intervento dell’eliambulanza, che è stata allertata viste le sue condizioni di salute. La strada, all’altezza di Borgo Montello (Latina), è rimasta temporaneamente chiusa con deviazione obbligatoria sul posto.

