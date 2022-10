Paura sul GRA, aspiratore (agganciato da un mezzo pesante?) si stacca e cade nella galleria: corsie ristrette per 4 ore

Paura sul Grande Raccordo Anulare di Roma (GRA) stanotte intorno alle ore 3.00. Per cause in fase di accertamento una delle ventole di aspirazione della galleria, forse agganciata da un mezzo in transito, si è staccata ed è caduta in strada. Fortunatamente l’episodio non ha provocato feriti.

Cosa è successo stanotte sul GRA nella Galleria Appia

Secondo un’ipotesi un mezzo pesante (come un autogrù o qualcosa di simile, ndr) avrebbe ‘agganciato’ il macchinario che sarebbe poi precipitato al suolo. Sul posto è intervenuto il personale Anas che ha provveduto a rimuovere l’aspiratore. Per consentire le operazioni di ripristino all’interno della galleria Appia è stato disposto un restringimento di carreggiata. Soltanto intorno alle 7.15 la strada è stata riaperta completamente.

Anche un incidente sul Raccordo e le proteste ambientaliste oggi

L’incidente ‘notturno’ non è stato l’unico a creare disagi. Questa mattina, sempre sul Raccordo, un sinistro (in questo momento risolto) ha provocato rallentamenti tra Via Prenestina e Via Appia Nuova. Sempre a Roma stamani sono tornati a bloccare le strade i gruppi ambientalisti provocando forti disagi in particolare sulla Salaria. Sulla Pontina, infine, si è registrato il consueto traffico causato dal cantiere all’altezza di Castel di Decima.

Leggi anche: Si schianta sul Raccordo, salvata dagli automobilisti di passaggio. Il padre: ‘Viva grazie a loro: adesso vorrei sapere come è successo, aiutatemi’

In aggiornamento