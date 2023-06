Pet Shop Boys a Roma: tutto pronto per il concerto della band inglese

Martedì 13 giugno i Pet Shop Boys saranno al Roma Summer Fest per l’unica data italiana del Dreamworld. Ed è dalla capitale che prenderà il via il tour europeo del gruppo musicale synth pop britannico formato da Neil Tennant e da Chris Lowe, per proseguire poi con le altre tappe che prevedono esibizioni a Parigi, Dublino, Helsinki, Copenaghen e il 9 luglio, nella data conclusiva, Göteborg.

L’esibizione all’Auditorium Parco della Musica

Il duo musicale salirà sul palco dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, nella Capitale, per esibirsi a partire dalle 21. Sono tra gli artisti che hanno venduto il maggior numero di dischi, oltre 50 milioni di album in tutto il mondo. Dal 1985 hanno realizzato 30 album, di cui 14 in studio, da cui sono stati estratti oltre 50 singoli, piazzandone ben 39 nelle prime venti posizioni della Official Singles Chart, tra cui le quattro numero uno West End Girls, It’s a Sin, Always on My Mind e Heart.

I riconoscimenti ottenuti nel corso della carriera

Nel corso della loro lunga carriera hanno ottenuto diversi riconoscimenti tra i quali: un ivor Novello Award, tre Brit Award e sono stati plurinominati ai Grammy Award. L’estate scorsa hanno chiuso il 50esimo anniversario dell’Other Stage del Glastonbury Festival, sono stati headliner dello Unity Tour in Nord America con i New Order e saranno headliner delle celebrazioni dell’Hogmanay di Edimburgo con uno spettacolo speciale di Dreamworld la notte di Capodanno.

Quando è nato il gruppo e come è avvenuto l’incontro tra Tennant e Lowe

Il gruppo musicale nasce nei primi anni ’80, dopo un incontro casuale tra i due componenti, Neil Tennant e Chris Lowe, in un negozio di elettronica a King’s Road. Inizialmente si fecero chiamare West End, per il legame con la loro terra d’origine e solo in seguito divennero i Pet Shop Boys, nome quest’ultimo che nasce da alcuni amici che lavoravano in un negozio di animali.

Chiunque voglia prendere parte all’evento può ancora acquistare i biglietti su Tiketone.