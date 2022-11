Pioggia e brutto incidente sulla Pontina: code verso Roma, la situazione (FOTO)

Nella serata di oggi, 25 novembre, si è verificato un incidente sulla Pontina in direzione Roma, all’altezza con l’incrocio con via Strampelli. Un’auto è rimasta coinvolta nello scontro. Forse a causa della pioggia battente sembra che la vettura possa aver carambolato. Sul posto sono arrivati in breve i soccorsi, per prestare aiuto alle persone coinvolte e gestire la viabilità. Difficile il transito sul tratto di strada a causa del sinistro e della pioggia che continua a scendere abbondante.

Sono ancora in corso le attività dei mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine impegnate a ricostruire la dinamica dell‘incidente e le eventuali responsabilità. Ancora non si conoscono le condizioni delle persone coinvolte. Un’ambulanza con personale sanitario ha raggiunto il posto per prestare soccorso alle persone coinvolte. Intanto il traffico è man mano aumentato creando disagi per la viabilità, in breve si sono creati chilometri di coda sulla Pontina.