Roma, violento schianto auto moto sull’Olimpica: centauro grave in Ospedale

Ancora gravi incidenti a Roma. Un’auto e uno scooter si sono scontrate oggi venerdì 25 novembre 2022 intorno all’ora di pranzo sull’Olimpica. Ad avere la peggio è stato il motociclista che è stato trasportato in gravi condizioni in Ospedale. Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118, gli Agenti della Polizia Locale di Roma Capitale.

Uomo in codice rosso

La persona rimasta ferita nell’incidente a Roma, trasportata all’Umberto I in codice rosso, è un uomo di 41 anni. Da stabilire la dinamica dell’incidente: il centauro stava viaggiando a bordo del suo Piaggio Beverly quando all’improvviso è avvenuto lo scontro con una Fiat Bravo. Il sinistro ad ogni modo è avvenuto intorno alle 12 lungo Via del Foro Italico.

Il traffico

Disagi e ripercussioni si sono registrati in zona dopo il sinistro in particolare fino all’altezza di Via della Moschea. Stamattina un altro grave incidente si era verificato anche ai Castelli Romani dove un uomo era stato investito da un’auto. Gravi anche in questo caso le condizioni della persona finita in Ospedale.

