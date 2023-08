Precipita dopo essersi arrampicato per seguire gratis il concerto di Travis Scott: grave 14enne

Voleva vedere il suo idolo. Chissà quando Travis Scott sarebbe tornato in concerto a Roma. E allora ha deciso di arrampicarsi nel parco archeologico, per non pagare il biglietto, e guardarsi lo spettacolo indisturbato in barba a prezzi che non erano alla sua portata. Una bravata che è costata cara al ragazzino, visto che ha perso l’equilibrio ed è caduto rovinosamente in una buca da 4 metri di altezza.

L’intervento dei soccorsi e il trasporto in ospedale

I soccorsi sono stati tempestivi. Sul posto sono accorsi i Vigili del fuoco e i carabinieri. Una volta che il 14enne è stato tirato fuori dalla buca è stato possibile trasportarlo in codice rosso al Bambino Gesù. Le sue condizioni sembrerebbero estremamente serie. Ma su quanto accaduto stanno indagando i carabinieri. Questi ultimi stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente.

Diversi i fan che hanno scelto di arrampicarsi per seguire lo spettacolo

Un fatto che ha sconvolto i presenti, soccorritori compresi. D’altro canto quel ragazzino voleva solo vedere il rapper americano, ma probabilmente il costo del biglietto non glielo aveva consentito, trattandosi di prezzi che oscillavano tra i 48 e i 57 euro. Inoltre, anche guardare in streaming l’esibizione avrebbe avuto un costo: 15 euro. E allora il 14enne si era ingegnato trovando questo escamotage che purtroppo gli è costato caro.

Non sembra si sia trattato dell’unico fan che ha scelto di arrampicarsi per vedere Travis Scott, ci sarebbero state altre persone in sua compagnia. Erano riusciti, insieme, a eludere la sorveglianza e a conquistare un punto nel quale assistere allo spettacolo. Ma chissà come il 14enne deve aver messo un piede in fallo, o magari ha semplicemente perso l’equilibrio, precipitando rovinosamente.

Diversi gli incidenti che si sono verificati a margine dell’esibizione

Non si è trattato dell’unico ‘incidente’ che si è verificato durante il concerto, visto che prima dell’inizio si è registrato l’incendio di un negozio di bici elettriche adiacenti al Circo Massimo e, a seguire, durante, l’esibizione, qualcuno ha pensato bene di spruzzare spray al peperoncino tra la folla, provocando il caos.