Allarme “Terremoto a Roma”, ma era il concerto di Travis Scott: ecco cos’è successo

Trema il Palatino a Roma, ma stavolta i disastri ambientali non c’entrano. A scuotere la Capitale ci ha pensato Travis Scott, rapper texano che ieri, lunedì 7 agosto, si è esibito al Circo Massimo, davanti a un pubblico di 70mila persone in visibilio. La data romana era stata annunciata una settimana fa via Instagram.

I bassi e le casse durante il concerto hanno talmente destabilizzato la città, che diversi abitanti hanno segnalato delle vibrazioni anomale dal Centro di Roma fino al Sud della Capitale, pensando fosse in atto un terremoto. Decine le segnalazioni via social e ai vigili. Tra queste, tantissime celebrità via twitter hanno cercato conferma di un eventuale sisma, come Caterina Balivo e Chiara Francini. “Qualcuno ha sentito il terremoto a Roma o l’ho sognato?”, chiede via twitter la conduttrice. “Se è veramente Travis Scott faccio una follia”, aggiunge la Francini in un tweet.

Travis Scott sconvolge Circo Massimo

Euforia nell’arena del Circo Massimo ieri per l’esibizione di Jacques Bermon Webster II, in arte Travis Scott, rapper da 67 milioni di ascoltatori mensili su Spotifty. Ma anche panico, non solo per il timore di un’allerta terremoto: durante la performance qualcuno ha spruzzato sulla folla dello spray al peperoncino, costringendo i partecipanti a mettersi al riparo fra urla e spintoni su una collinetta circostante.

Rientrato l’allarme però, gli esperti hanno smentito qualsiasi rilevazione di un possibile sisma. A dirlo lo stesso Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologi, per cui l’unica spiegazione possibile fosse che l’evento sollecitasse una gran mole di persone, così come nell’ultima data del rapper a Milano. Sui social alcune testate internazionali hanno pensato davvero ci fosse stato un terremoto in Italia.

Kanye West special guest della serata

Tra momenti di terrore e panico, e persino il rischio di un incendio pre concerto, ce n’è stato un altro di sorpresa. Travis Scott durante la serata ha fatto salire sul palco un gigante della scena rap: Kanye West, uno dei rapper più apprezzati e importanti degli ultimi 15 anni.

Travis, che si trova in tour per presentare il suo album Utopia, uscito il 28 luglio e già entrato direttamente al primo posto in Italia nella classifica Album e Compilation di Fimi, ha accolto West al suo fianco a suon di: “Non c’è Utopia senza Kanye West, non c’è Travis Scott senza Kanye West, non c’è Roma senza Kanye West”.