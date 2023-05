Quando apre Starbucks in centro a Roma? Data e location

Mancano pochi giorni all’apertura di Starbucks. L’11 maggio prossimo, infatti, il locale che propone caffè all’americana, è stato fissato come giorno per l’inaugurazione del nuovo locale. È il secondo che apre in zona, visto che lo scorso anno è stata la volta di uno Starbucks all’outlet di Castel Romano.

Apertura straordinaria in occasione dell’inaugurazione del locale

Per l’occasione è prevista un’apertura straordinaria dalle 7 del mattino alle 21 del locale di via Guglia di fronte a piazza Montecitorio. Una decisione quella di allestire il nuovo caffè al centro di Roma dopo che c’era stata una grande discussione sulla sede e che erano in dubbio anche altre eventuali location come piazza San Silvestro e la stazione Termini.

C’è già attesa per la prossima apertura Starbucks

La notizia è stata accolta con entusiasmo, forse soprattutto da numerosi stranieri che affollano le strade della capitale e che non sono abituati al nostro caffè ristretto. Anche se già nasce la domanda su quale sarà la sede del prossimo Starbucks a Roma. I bene informati ritengono che questa volta senza ombra di dubbio debba trattarsi proprio della stazione Termini. Uno scalo che vede il passaggio di tanti stranieri.

Un locale che sarà anche risposta ai tanti turisti che affollano le strade di Roma

Chissà se gli italiani svilupperanno la stessa passione che gli stranieri, soprattutto anglosassoni, hanno per il caffè americano grazie all’apertura di questi caffè targati Starbucks. Di certo un gusto un po’ diverso da quello al quale siamo abituati in Italia dove il caffè deve essere ristretto per conservare l’aroma. Uno stereotipo che probabilmente con questa apertura potremo anche lasciare andare, aprendoci a un gusto del tutto nuovo e diverso. Non resta che vedere quale sarà la reazione dei cittadini romani e anche degli altri visitatori italiani di fronte a questo locale dal sapore Usa.