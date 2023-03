Quando viene dimesso Papa Francesco? Come sta oggi, gli appuntamenti della Settimana Santa

Le condizioni di salute di Papa Francesco hanno tenuto con il fiato sospeso in fedeli in questi giorni. Ma la preoccupazione per la salute del Pontefice può lasciare spazio alle rassicurazioni circa le imminenti dimissioni dal Gemelli, dove è stato ricoverato. Gli esami clinici ai quali è stato sottoposto fino a stamattina hanno dato notizie rassicuranti e il portavoce del Vaticano, Matteo Bruni, ha annunciato che nella giornata di domani ‘sua Santità verrà dimesso’.

Già nella giornata di oggi ha ripreso alcuni dei suoi impegni

Già nella giornata di oggi ha ripreso regolarmente i suoi impegni, seppure ancora da dentro il nosocomio romano. Il Papa sembra, perciò, pronto a tornare ai suoi impegni, primi tra tutti, quelli della Settimana Santa. E già domenica, per la celebrazione della Domenica delle Palme, dovrebbe presiedere alla messa e alla benedizioni dei ramoscelli di ulivo. Sembrerebbe, infatti, che il Pontefice sarà presente a tutte le celebrazioni sulla sedia a rotelle, seppure potrebbero essere altri cardinali a celebrare le funzioni religiose.

La paura per il problema cardiorespiratorio che lo ha colpito mercoledì scorso

Il problema cardiorespiratorio che aveva interessato Papa Francesco mercoledì, aveva creato grande apprensione, ma i sanitari del presidio ospedaliero hanno rassicurato il suo staff sottolineando che c’è stato un netto miglioramento delle condizioni di salute. Per quanto sono stati gli stessi medici a evidenziare che è stata riscontrata una bronchite su base infettiva che ha richiesto la somministrazione di una terapia antibiotica che ha avuto gli effetti sperati.

In vista dei prossimi appuntamenti con le funzioni religiose è stato stabilito che il cardinale Leonardo Sandri, sottodecano del Collegio cardinalizio, celebri la Domenica delle Palme e il cardinale Re il pontificale di Pasqua. Cerimonie che si svolgeranno, comunque, alla presenza del Pontefice, che anche a causa del dolore che ha al ginocchio da qualche tempo non riesce a stare a lungo in piedi.