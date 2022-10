Quarta dose di vaccino nel Lazio, dove trovare Pfizer e Moderna aggiornati contro Omicron: la lista degli hub

È partita nel Lazio la somministrazione della quarta dose di vaccino. Il medicinale usato per le inoculazioni è aggiornato contro Omicron 4 e 5. Oltre 90mila le dosi distribuite tra Pfizer e Moderna. La vaccinazione è aperta a partire dai 12 anni ma non è possibile sapere se presso l’hub scelto ci sia o meno la versione aggiornata del vaccino.

Vaccini aggiornati contro Omicron 4 e 5

I vaccini aggiornati consentono una maggiore protezione contro il Covid in quanto prendono in considerazione anche le mutazioni cui il virus è andato in contro nel corso del tempo. In particolare, i medicinali sono stati adattati alla Variante Omicron 4 e 5. È bene sottolineare che i vaccini aggiornati funzionano allo stesso modo di quelli originari. Anch’essi, infatti, fanno tesoro della tecnologia dell’Rna messaggero la quale contiene delle istruzioni atte alla produzione sia della proteina Spike del ceppo originale SARS-CoV-2 sia delle sottovarianti di Omicron, BA.4 e BA.5.

Come prenotare

I vaccini sono stati aggiornati ma la procedura per prenotare la propria dose di medicinale è rimasta identica a quella dell’anno precedente. È bene tenere a mente che affinché la procedura di prenotazione vada a buon fine occorre inserire il proprio codice fiscale e le ultime tredici cifre del codice numerico preste sul retro della tessera sanitaria.

I punti vaccinali a Roma

Come anticipato, al momento della prenotazione non è tuttavia possibile sapere se l’hub prescelto sia o meno fornito del vaccino aggiornato. Ecco i punti vaccinali dov’è possibile trovare la versione aggiornata del vaccino:

Asl Roma 1: tra gli hub maggiormente forniti troviamo quello di AceaGruppo di Piazza Partigiani ;

Asl Roma 2: i vaccini aggiornati sono presenti in tutti gli hub;

Asl Roma 3: centro vaccinale ospedaliero GB Grassi;

Asl Roma 4: i vaccini aggiornati si trovano soprattutto nell’hub di Civitavecchia e anche in quello di Capena;

Asl Roma 6: tra i punti vaccinali maggiormente forniti ci sono il Presidio San Giuseppe di Albano (mercoledì e venerdì) e Villa Albani di Anzio (mercoledì e sabato).

Gli hub in provincia

Ecco invece l’elenco degli hub nelle province dov’è possibile trovare i vaccini aggiornati: