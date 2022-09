Vaccini bivalenti contro Omicron 4 e 5: ecco quando e quali verranno somministrati in Italia

Dopo il via libera dell’Aifa lo scorso 5 settembre, i vaccini bivalenti, ovvero ‘aggiornati’, verranno somministrati anche in Italia. Le prenotazioni del medicinale — a partire dal 12 anni in su — in Italia sono iniziate ieri, lunedì 12 settembre. Resta da capire ora quando il nuovo preparato arriverà nella Penisola e cosa si deciderà di fare con le 19 milioni di dose attese.

In arrivo in Italia il vaccino bivalente contro Omicron

Dopo il lascia passare dell’Ema, sarà necessario capire anche come si organizzeranno gli altri paesi europei rispetto alla somministrazione delle dosi usate per il primo e il secondo richiamo. Come anticipato, sono numerose le dosi di medicinale — 19 milioni — che stanno arrivando in Italia ma attualmente sono ancora poche le notizie in merito alle modalità di somministrazione. Sono infatti attese disposizioni maggiormente precise da parte del Ministero della Salute.

Cosa dicono gli esperti

A riguardo, l’invito degli esperti — anche in vista dell’arrivo della stagione autunnale— è quello di vaccinarsi subito con il nuovo vaccino ‘aggiornato’ ed adattato alla variante Omicron. Questo perché per un verso molti medici ritengono urgente procedere con la somministrazione della quarta dose, adesso destinata solo a persone fragili e over 60, per l’altro il medicinale è ritenuto altamente efficace.

Va detto che gli studi effettuati hanno dimostrato che l’efficacia del medicinale sia tale da evitare le forme gravi di malattia anche per le sottovarianti Omicron 4 e 5, attualmente responsabili di larga parte delle infezioni. Pertanto, l’invito degli esperti è quello di prenotare subito la quarta dose con il vaccino bivalente.