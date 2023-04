Race for the Cure al Circo Massimo dal 4 al 7 maggio: orari, percorso e programma

Quest’anno alla sua XXIV edizione, ‘Race for the Cure’ torna a Roma dal 4 al 7 maggio prossimo. Un evento, promosso dalla Komen Italia, che nasce come simbolo per tutte le donne che lottano contro il tumore al seno. Gli stand, e quest’anno saranno oltre 100, saranno allestiti al Circo Massimo, dove dalle 10 alle 20 i partecipanti potranno prendere parte alle varie attività previste.

La possibilità di sottoporti a screening nel Villaggio della Salute

Non solo la possibilità di prendere parte alle iniziative per il benessere fisico e psicologico, tra cui anche sport e incontri a tema; ma anche la possibilità di sottoporsi a esami diagnostici gratuiti nel Villaggio della Salute. Una iniziativa nell’iniziativa che nasce a scopo preventivo con la collaborazione dell’ospedale Gemelli di Roma.

Le competizioni previste nell’ambito dell’evento

Il clou della ‘Race for the Cure’ sarà proprio la ‘race’ intesa come passeggiata di 2 chilometri e una corsa di 5 chilometri alla quale potrà partecipare chiunque, mentre ai soli atleti sarà riservata la competizione su 8 chilometri. La possibilità di prendere parte alla manifestazione sportiva richiede una donazione che deve essere di minimo 15 euro, come ricorda La Repubblica, da effettuare sul sito Raceforthecure.it o in uno degli oltre cento punti di iscrizione in tutta Italia, tra cui i negozi Decathlon di Roma e Bari, nei Corner Komen presso le sedi dell’Associazione e, a partire da giovedì 4 maggio 2023, anche al Villaggio della Race al Circo Massimo.

Le testimonianze delle ‘Donne in rosa’

A rendere più sentita la manifestazione ci saranno le testimonianze delle ‘Donne in Rosa’ che racconteranno le loro personali esperienze. Maria Grazia Cucinotta e Rosanna Banfi saranno le testimonial dell’evento. Ma saranno presenti anche altri personaggi del mondo dello spettacolo a dare sostegno all’iniziativa, ma soprattutto alle protagoniste di questa quattro giorni di iniziative, tra i quali: Giuliano Sangiorgi, Francesca Fagnani, Al Bano, Alba Parietti, Alessia Marcuzzi.

La Race for the Cure farà poi tappa anche in altre città italiane: Bari (12 – 14 maggio), Brescia (15 – 17 settembre), Bologna (22 – 24 settembre), Napoli (23 – 24 settembre), Matera (29 settembre – 1 ottobre).