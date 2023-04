Rivoluzione green a Roma: stop alle auto inquinanti e bus gratis (per un anno)

Roma è pronta a compiere un grande passo: addio alle ‘vecchie’ auto e benvenute macchine ecologiche. Un passaggio che, però verrà fatto per gradi. Primo tra tutti l’invio di 35mila lettere che verranno recapitate prima dell’estate e inviteranno altrettanti romani a salutare per sempre i mezzi diesel da Euro 0 a Euro 2, a benzina da Euro 0 a Euro 3. E come riporta la Repubblica chi abita o parcheggia in zona Ztl Fascia Verde avrà circa 4 mesi per scegliere i mezzi pubblici, che saranno gratuiti per un anno, oppure acquistare un’auto ecologica.

Cosa prevede la ‘rivoluzione green’

Da novembre prossim0, bandite anche le auto a benzina Euro 3, e gli automobilisti saranno chiamati rispettare le nuove disposizioni previste da appositi cartelloni che verranno posizionati ai confini della Fascia Verde prima dell’attivazione dei varchi, si tratterà di un segnale rappresentato da un cerchio bianco e rosso che vieta ai mezzi inquinanti di entrare dal lunedì al sabato. Non saranno concesse deroghe, i contravventori saranno multati grazie anche al posizionamento di telecamere che avranno proprio la funzione di riprendere chi viola la disposizione.

Bandite le auto inquinanti

È previsto anche l’annullamento dei permessi che consentono di entrare nel centro di Roma con mezzi inquinanti, ma anche di passare o parcheggiare. Un piano che prevede un cambiamento sostanziale nella circolazione che si compirà anche grazie alla possibilità di usufruire dei mezzi pubblici. Per un anno, infatti, il Comune prevede che chi non vuole o non può comprare un’auto ecologica possa usufruire gratuitamente dei mezzi pubblici. Un programma è stato messo a punto dall’assessore ai Trasporti Eugenio Patanè che prevede anche l’acquisto di nuovi autobus elettrici, entro dicembre del 2024, per rispondere a una richiesta che, proprio in conseguenza di questo piano, andrà ad aumentare notevolmente. E, entro quella data anche per le linee metropolitane della città saranno stati ultimati i lavori di manutenzione straordinaria.