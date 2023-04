Roma, 36enne ruba magliette griffate in un negozio di via del Corso e scappa

Ha tentato di mettere a segno un colpo all’interno di un negozio della centralissima Via del Corso a Roma. E forse sarebbe riuscito anche a farla franca se, proprio in quel momento, non si fossero trovati a passare gli agenti della Polizia locale di Roma capitale, corsi in aiuto della titolare dell’esercizio commerciale.

L’intervento degli uomini della Polizia locale di Roma Capitale e l’arresto

I Gruppo Centro della Polizia locale di Roma Capitale, guidate dal Dott. Stefano Napoli, mentre erano in servizio di controllo del territorio, sono state richiamate dalle grida della responsabile di un’attività commerciale di abbigliamento sita in Via del Corso. Gli agenti hanno immediatamente raggiunto la donna che, senza perdere tempo, ha indicato agli agenti il Le pattuglie deldella Polizia locale di Roma Capitale, guidate dal Dott. Stefano Napoli, mentre erano in servizio di controllo del territorio, sono state richiamate dalle grida della responsabile di un’attività commerciale di abbigliamento sita in Via del Corso. Gli agenti hanno immediatamente raggiunto la donna che, senza perdere tempo, ha indicato agli agenti il ladro di alcune magliette di marca, appena uscito dal negozio, con tanto di refurtiva.

Il 36enne aveva un dispositivo per rimuovere le placche antitaccheggio

bloccato il fuggitivo, il quale di fronte alle forze dell’ordine non ha opposto resistenza ed è stato arrestato per Non hanno dovuto faticare troppo gli uomini della Municipale che hanno subito, il quale di fronte alle forze dell’ordine non ha opposto resistenza ed è stato arrestato per furto aggravato. A seguire sono scattati gli accertamenti sul ladro e gli agenti della Locale hanno scoperto che si tratta di un soggetto di origini sud americane di 36 anni, volto già noto alle forze dell’ordine. è seguita anche una perquisizione personale addosso al 36enne, nel corso della quale gli agenti hanno trovato un dispositivo che disattivava il funzionamento della placca anti taccheggio. In più nella giacca l’uomo aveva infilato un gran numero di magliette di marca appena trafugate dal negozio di via del Corso.

Già stamattina l’uomo è dovuto comparire in un’aula di giustizia del Tribunale di Roma per rispondere del reato di furto aggravato, per il processo per direttissima. Il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto per il 36enne il divieto di dimora nel comune di Roma.