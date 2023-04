Ladri acrobati in azione: bucano il tetto e svaligiano il supermercato

Sono entrati dal tetto del supermercato, nella notte tra venerdì e sabato Santo e hanno portato via un bottino da 15mila euro. È successo al Conad sulla via Appia Vecchia, nel territorio di Genzano. A ragione gli investigatori parlano di ‘ladri acrobati’ capaci di arrampicarsi sulla copertura del negozio e armati di vari attrezzi atti allo scasso hanno praticato un foro e si sono calati all’interno.

Entrano dal tetto e disattivano il sistema d’allarme

Ma dovevano essere davvero ben ‘preparati’ e pronti a far fronte a qualunque evenienza o forse conoscevano già il sistema di allarme, perché in breve sono riusciti a disattivarlo e a ‘operare’ indisturbati. Hanno raggiunto la cassaforte e ne hanno trafugato il contenuto: 15mila euro. Hanno poi rivolto il loro interesse ai registratori di cassa, che però sono risultati vuoti e, ancora non contenti, hanno cercato di forzare la cassa continua, ma in questo caso hanno fatto un buco nell’acqua. Non si sa se sono stati disturbati o se hanno semplicemente desistito a causa delle difficoltà incontrate.

La fuga a bordo di un’auto

Una volta portato a termine il colpo, sono usciti da dove sono entrati e si sono allontanati velocemente a bordo di un’auto, dove secondo gli investigatori li aspettava un complice. Dai primi rilievi potrebbero essere stati due o al massimo tre i malviventi con il volto coperto da cappuccio che si sono introdotti nel supermercato.

I carabinieri hanno acquisito i video del sistema di sorveglianza

La scoperta di essere stati vittime di un furto da parte dei proprietari è arrivata in orario di apertura. L’allarme ai Carabinieri è stato immediato e così l’arrivo dei militari che hanno avviato immediatamente le indagini che potrebbero avere una svolta grazie ai video delle telecamere di videosorveglianza che sono stati acquisiti per essere esaminati. I ladri potrebbero avere le ore contate…