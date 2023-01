Roma, 5 anni di abusi sessuali sulla figlia piccola, patrigno orco a processo: “Avevo 6 anni quando tutto è iniziato”

Ancora una violenza su minore e, purtroppo, ancora una volta all’interno delle mura domestiche. Fatti che stavolta hanno come vittima una bambina di soli 6 anni per la quale il patrigno che avrebbe dovuto darle protezione si è trasformato in un ‘orco’ che ha abusato di lei per ben 5 anni dal 2005 al 2010.

Come se non bastasse l’uomo che oggi ha 60 anni ha anche diffuso alcune foto della bimba, seppure modificate, mettendo in evidenza le parti intime della piccola. Per quei fatti, a seguito di denuncia formulata dalla vittima una volta raggiunta la maggiore età, il 60enne è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale e registrazione e diffusione di materiale pedopornografico.

Cinque anni di violenze sessuali

Sono stati cinque anni di inferno per la piccina che da quando aveva soli 6 anni ha dovuto subire le violenze da parte dell’uomo che la mamma aveva sposato e dal quale avrebbe dovuto avere protezione. Approfittando della ‘condizione di inferiorità psichica della minore’ – scrivono i giudici – abusava di lei. Giustificava il suo comportamento con la bambina dicendo che doveva conoscere il corpo umano, anche quello maschile.

Paura, sottomissione e probabilmente anche tanta vergogna da parte della piccina che non ha avuto il coraggio di parlare. Neanche la mamma sapeva, non aveva capito che uomo aveva sposato. Tutto questo è andato avanti per ben 5 anni. Poi una volta raggiunta la maggiore età la ragazza vittima della violenza ha raccontato tutto alla mamma e insieme hanno denunciato l’’orco’ che oltretutto aveva anche diffuso online le sue foto, dando risalto alle parti intime. Immagini delle quali i periti hanno trovato traccia sul computer dell’imputato.

L’arresto e il processo per violenza sessuale

Per l’uomo sono scattate immediate le manette e si sono aperte le porte del carcere. Ora si sta svolgendo il processo a suo carico nel quale deve rispondere di pesanti capi di imputazione: violenza sessuale e registrazione e diffusione di materiale pedopornografico, tutto aggravato dalla minore età della vittima.

Ieri comparso davanti ai giudici del Tribunale di Roma il 60enne ha dichiarato di essere estraneo alle accuse che gli sono state mosse. L’ex moglie, quella che aveva prima di sposare la mamma della vittima, ha testimoniato in aula per raccontare delle violenze fisiche subite dall’uomo che l’hanno costretta anche a rivolgersi alle cure sanitarie ospedaliere.