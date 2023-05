Roma, abusava delle amiche della figlia durante i pigiama party: “Lo vedevo come un padre”, 56enne a processo

Avrebbe approfittato di feste, pigiama party e di ogni occasione “utile” per abusare delle amiche della figlia, all’epoca dei fatti adolescenti. Almeno tre le vittime le cui testimonianze potrebbero ora inchiodare alle proprie responsabilità un uomo che oggi ha 56 anni. Pesantissime l’accusa: violenza sessuale aggravata. Abusi che si sarebbero compiuti sfruttando le fragilità emotive di ragazzine con rapporti familiari complicati “conditi” poi con ricatti e minacce per sigillare nel silenzio ciò che avveniva in quella casa. Adesso però tutto è venuto a galla.

Abusate dal padre dell’amica

I fatti risalgono a diversi anni fa, tra il 2008 e il 2013. Una delle vittime, che ha trovato il coraggio di denunciare quanto subito a distanza di tempo, all’epoca aveva 14 anni. Per anni avrebbe subito gli abusi da parte dell’uomo riportando gravi conseguenze al livello psicofisico: “Se mi rifiutavo di fare sesso con lui mi diceva che non valevo niente. Ho avuto dei traumi sotto il profilo sessuale, non mangiavo più e sono finita in terapia”, ha raccontato una delle vittime. Lo stesso copione avrebbe riguardato un’altra ragazzina che frequentava la stessa classe della figlia. L’uomo, secondo quanto ricostruito, avrebbe sfruttato i difficili rapporti che le giovanissime vittime avevano con il loro padre per instaurare con loro un legame di confidenza e intimità. Che sarebbe sfociato poi nelle avances e negli atti sessuali. “Mi sono resa conto di nutrire per lui un rapporto di amore e odio”, ha confessato una delle ragazze coinvolte oggi adulte.

Il processo

Per l’uomo adesso, qualora le accuse dovessero trovare conferma, si profila una dura condanna. In tal senso è in corso il processo, come riporta stamani il Messaggero, presso la prima sezione collegiale del Tribunale di Roma. Il 56enne era stato accusato di aver approfittato anche di un altro ragazzo ma in questo caso, si apprende, quest’ultimo capo di imputazione è stato prescritto.

Roma, violenza sessuale su una bambina: autista di scuolabus a processo (ilcorrieredellacitta.com)