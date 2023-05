Roma, aggredita da un branco di cinghiali: 50enne finisce in ospedale

Stava portando a spasso il suo cane quando è stata inseguita da sei cinghiali. Protagonista della disavventura una 50enne che vive in via Trionfale per la quale poteva finire molto male. La donna quando si è vista davanti i sei animali adulti con cuccioli a seguito ha iniziato a correre, nella speranza di riuscire a mettere in salvo sé stessa e il suo cane. Una corsa disperata a causa della quale è caduta battendo la testa a terra. Una caduta per la quale sono state necessarie cure mediche al pronto soccorso dove ha dovuto trascorrere la notte.

Il racconto della 50enne inseguita da un branco di cinghiali

La 50enne ha raccontato cosa le è capitato ieri sera, mercoledì 17 maggio, a Il Messaggero. Era scesa con il suo cane, come faceva di solito probabilmente, e contemporaneamente era al telefono con un’amica, fino a quando il suo cane ha iniziato ad abbaiare e l’ha indotta a girarsi per vedere cosa stesse succedendo. Si è trovata di fronte sei cinghiali con tre cuccioli. Non ha esitato ha iniziato a correre, mentre il suo cucciolo continuava ad abbaiare e a un certo punto l’ha strattonata facendola cadere rovinosamente a terra. Una caduta nella quale ha sbattuto la testa e il braccio su un gradino. Si è trovato a passare un medico che ha chiamato il 118.

Nel fuggire ha battuto la testa e riportato un trauma cranico

Trasportata al pronto soccorso le sono stati dati tre giorni di prognosi per un trauma cranico, ma resta la rabbia e la paura per quanto vissuto. “Assurdo – ha dichiarato la 50enne – rischiare la vita perché si porta il cane a spasso. Questo quartiere sta diventando davvero pericoloso”. Ma non si tratta dell’unico episodio. Ce ne sarebbero altre di persone aggredite dai cinghiali. Sale la paura per una convivenza estremamente scomoda e sicuramente pericolosa.