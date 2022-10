Roma, aggressione sul tram: 34enne ferita da uno sconosciuto

Un uomo ha aggredito una donna a bordo di un tram della linea 14. Paura sul mezzo pubblico per la 34enne che, non si sa per quale motivo, è stata vittima dell’aggressione. È stato grazie alla prontezza della Polizia locale, allertata dal conducente del mezzo, che la donna non ha riportato ferite più serie. Un intervento non facile per le due agenti accorse, visto che l’uomo non è stato collaborativo, anzi…

Cosa è successo

È successo alcuni giorni fa all’altezza di via Prenestina. È stato per una serie di fortunate coincidenze che le due agenti del V Gruppo Casilino che si trovavano in servizio di vigilanza non troppo lontane dal luogo in cui si è verificato il fatto, lungo via Palmiro Togliatti, che sono potute intervenire tempestivamente evitando il peggio.

La vittima dell’aggressione, ferita, sotto choc ed estremante spaventata per quanto le era capitato, dopo essere stata rassicurata dal personale intervenuto è stata accompagnata presso il Policlinico Umberto I per gli accertamenti medici del caso.

L’aggressore di fronte alle agenti della Polizia locale, dopo aver tentato di fuggire e opporre resistenza, ma alla fine è stato fermato e, terminate le procedure di identificazione, è stato denunciato per resistenza, violenza, oltreché per essersi rifiutato di fornire le proprie generalità.