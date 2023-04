Roma, armato di balestra si barrica in casa e minaccia i soccorritori: ‘Lasciatemi stare’

Un 30enne ha creato il panico stamattina, giovedì 27 aprile, in viale San Giovanni Bosco, nel quartiere Tuscolano a Roma. In preda a un forte stato di agitazione ha messo in allarme alcuni vicini che hanno allertato il 118. Ma una volta che i sanitari sono arrivati sul posto, intorno alle 11, l’uomo si è barricato in casa armato di balestra, facendo temere per l’incolumità dei soccorritori che si sono visti costretti a dare l’allarme in Polizia.

Il 30enne si era barricato in casa ed era armato di balestra

E gli agenti sono corsi sul posto e hanno, effettivamente, trovato il 30enne chiuso in casa che dichiarava di essere armato di balestra. Gli agenti, però, hanno cercato di carpire la fiducia del 30enne e, dopo aver a lungo discusso con l’uomo, ci sono riusciti. Una volta in casa si sono resi conto che nonostante il caos e la paura provocata tra i residenti del quartiere il 30enne non rappresentava un reale pericolo, pertanto lo hanno affidato alle cure dei sanitari del 118 che lo hanno trasportato in ospedale, il San Giovanni Addolorata, in codice rosso proprio a causa del suo stato di agitazione.

Il pomeriggio precedente un episodio analogo sempre nel medesimo quartiere

Solo ieri pomeriggio, la Polizia è dovuta intervenire per un episodio analogo nel medesimo quartiere, il Tusconalo, ma in via Flavio Stilicone. Un 58enne aveva avvertito un malor, secondo quanto riferito dalla compagna ai centralisti del numero unico d’emergenza. Anche in quel caso i sanitari del 118 sono accorsi, ma quando hanno cercato di intervenire si sono trovati di fronte a un uomo armato di pistola, che poi si sarebbe rivelata finta e hanno dovuto chiedere l’intervento della Polizia. L’uomo è stato anche in quel caso calmato dagli agenti e affidato alle cure dei medici che lo hanno portato in ospedale in codice rosso.