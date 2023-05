Roma assediata dai topi: cassonetti presi d’assalto e cavi delle auto rosicchiati

La ‘convivenza’ forzata con i topi è una questione aperta da tempo, in particolare nel quartiere Esquilino a Roma. I residenti di zona sono esasperati per la presenza dei roditori che troppo spesso danneggiano le auto in sosta. Ormai per gli abitanti non è sufficiente trovare un parcheggio, perché diventa fondamentale che sia lontano dai cassonetti, se all’indomani, non vogliono rischiare che i ratti abbiano mangiato i cavi elettrici delle auto in sosta.

Residenti dell’Esquilino preoccupati per l’eccessiva presenza di roditori

Nonostante la scorsa settimana siano stati cambiati tutti i cassonetti, sembra infatti che nulla sia cambiato nel rione situato a pochi passi dalla stazione ferroviaria di Termini e qualcuno addita anche a questa vicinanza la ‘colpa’ dello stato di degrado, come segnala Il Messaggero. La presenza di rifiuti fuori dai cassonetti sta creando una situazione di degrado nel quartiere. Non solo danni alle auto, ma pericolo per la salute pubblica. La preoccupazione è tanta e non solo all’Esquilino.

La presenza dei ratti segnalata anche in altre zone della città

La presenza di topi, infatti, si registra in diverse zone del centro e non è difficile ‘incontrarne’ in giro che escono dalle grate in cerca di cibo per le strade della città. Spaventati, arrabbiati e anche disorientati dall’eccessiva presenza dei roditori i cittadini contano su un intervento risolutivo che porti a debellare il fenomeno. Solo qualche tempo fa l’assessore all’Ambiente del municipio I aveva proposto ‘gabbie anti-ratto’ al dipartimento Ambiente del Campidoglio, ma non sembra, almeno per il momento, che l’idea sia stata recepita.

I residenti delle zone interessate dalla sovrappopolazione di topi, non sembrano avere dubbi circa il fatto che questa presenza dipenda dall’eccesso di rifiuti presenti. Un grido d’allarme, ma anche una richiesta di aiuto quella dei cittadini romani, nella speranza che il problema venga affrontato e risolto nel minor tempo possibile.