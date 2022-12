Roma, Atac: ‘Servizio regolare a Capodanno’, le informazioni sulla viabilità per il 31 dicembre

Trasporto regolare a Capodanno, la nota di Atac

‘Il servizio di trasporto pubblico urbano previsto per la notte del 31 dicembre verrà svolto come da programma’, precisa Atac nel comunicato che poi aggiunge: ‘ Sono quindi infondate le voci riportate da notizie di stampa che alludono a problemi nella copertura dei turni del personale di esercizio: in questi giorni l’organizzazione interna è al lavoro per il riordino delle turnazioni sulla specifica programmazione da attuare’. La nota dell’azienda prosegue poi con una serie di precisazioni: ‘ATAC precisa inoltre che la valutazione dei potenziamenti dei servizi di trasporto è, in tutta evidenza, di competenza dell’Amministrazione Capitolina: conseguentemente ATAC ha provveduto ad individuare i turni di presenza del proprio personale atti a garantire detti potenziamenti. Tantomeno è compito di ATAC indicare a Cotral la quantità di servizio da erogare sulle linee di competenza regionale. Infine, ATAC sottolinea di avere per tempo convenuto con le organizzazioni sindacali modalità applicative e organizzative dei servizi di fine anno, per il tramite di apposito accordo sottoscritto’.