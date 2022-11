Roma, attraversa le strisce per andare a messa: morta 90enne

Non ce l’ha fatta. La 90enne che ieri pomeriggio, 19 novembre 2022, era uscita per andare a messa quando è stata travolta da un’auto, è deceduta. L’anziana è morta al policlinico di Tor Vergata dopo alcune ore dall’incidente. La nonnina stava raggiungendo la chiesa di San Francesco di Sales e stava attraversando sulle strisce in viale Alessandrino, quando è sopraggiunta una macchina che l’ha travolta. Immediati sono stati i soccorsi per un investimento che è apparso immediatamente gravissimo. L’anziana, infatti, è stata sbalzata sull’asfalto ed è caduta rovinosamente.

La corsa contro il tempo dei soccorsi

I sanitari del 118 si sono attivati con ogni mezzo per mantenere in vita la 90enne che è stata portato subito in ospedale. Purtroppo nonostante l’impegno dei sanitari la donna è morta dopo qualche ora. Gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale, del V gruppo Casilino sono intervenuti per i rilievi del caso, hanno svolto tutti gli accertamenti utili a ricostruire la dinamica del sinistro.

Un’altra morte in poche ore. Una notizia che si è diffusa oggi, 20 novembre, che si celebra la giornata Mondiale del Ricordo delle Vittime della Strada. Un altro decesso nel quale si piange un’altra giovanissima vittima: un 20enne morto in sella alla sua moto a causa di un incidente che si è verificato in zona Finocchio a Roma.