Incidente mortale a Roma: perde la vita un ragazzo di soli 20 anni

Roma. Oggi, 20 novembre 2022, è la Giornata Mondiale del Ricordo delle Vittime della Strada. E, purtroppo, proprio in questo giorno, dobbiamo annoverare tra i fatti di cronaca l’ennesima morte per incidente. L’ennesima vita che, durante il fine settimana, viene strappata alla vita. Una vita giovanissima, un centauro di soli 20 anni, deceduto mentre si trovava in sella alla sua moto. Ad ucciderlo, un violento incidente stradale avvenuto nella zona Finocchio, a Roma, nel VI Municipio. Un sabato finito in tragedia per il giovanissimo che è stato completamente travolto da una vettura che sopraggiungeva dalla parte opposta alla sua direzione di marcia, e che non gli ha lasciato nessuna possibilità di salvarsi. Troppo duro lo scontro, il ragazzo è deceduto quasi sul colpo.

La dinamica dell’incidente mortale a Roma

Per l’esattezza, l’impatto mortale si è verificato in via Fontana Candida, all’incrocio con via di Tor Forame, poco dopo le 16.30 della giornata di ieri, sabato 19 novembre: il ragazzo, in sella alla sua due-ruote si è scontrato contro un’auto che procedeva in direzione opposta al suo senso di marcia: le dinamiche dell’impatto devastante sono ancora tutte da appurare, ma lo scontro è stato così violento da catapultare il giovanissimo ben lontano dal suo veicolo, come dichiarano le poche frammentarie testimonianze di chi si trovava nelle circostante durante la tragedia. Il giovane pare sia morto quasi sul colpo, e che a nulla siano valsi i vani tentativi di rianimazione portati avanti con caparbietà dal personale del 118 sopraggiunto sul posto dopo la chiamata d’emergenza. Un’altra vita spezzata dalla strada, un altro giovanissimo deceduto in un incidente stradale. Le morti su strada rimangono, ad oggi, una delle principali piaghe del nostro Paese. Tutti noi possiamo fare la nostra parte non distraendoci, rimanendo concentrati per salvare la nostre e l’altrui vita.